В Тюмени в мусорку выкинули гроб

Странная находка попалась на Червишевском кладбище туристу из Москвы
В мусорном контейнере на территории Червишевского кладбища обнаружили выброшенный цинковый гроб. О находке рассказал турист из Москвы, который увлекается посещением мест захоронений в разных городах.
«Часто бываю на кладбищах, есть опыт. Но раньше не видел, чтобы гробы в мусорку складывали», — поделился мужчина с редакцией 72.ru.
Сообщается, что гроб оцинкованный — к утилизации таких предметов предъявляются особые требования. URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от руководства МКУ «Некрополь». Направлен письменный запрос, ответ ожидается.
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