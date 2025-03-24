В Тюмени в мусорку выкинули гроб

Некротурист из Москвы обнаружил в мусорном контейнере в Тюмени цинковый гроб
© Служба новостей «URA.RU»
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Странная находка попалась на Червишевском кладбище туристу из Москвы
Странная находка попалась на Червишевском кладбище туристу из Москвы Фото:

В мусорном контейнере на территории Червишевского кладбища обнаружили выброшенный цинковый гроб. О находке рассказал турист из Москвы, который увлекается посещением мест захоронений в разных городах.

«Часто бываю на кладбищах, есть опыт. Но раньше не видел, чтобы гробы в мусорку складывали», — поделился мужчина с редакцией 72.ru.

Сообщается, что гроб оцинкованный — к утилизации таких предметов предъявляются особые требования. URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от руководства МКУ «Некрополь». Направлен письменный запрос, ответ ожидается.

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В мусорном контейнере на территории Червишевского кладбища обнаружили выброшенный цинковый гроб. О находке рассказал турист из Москвы, который увлекается посещением мест захоронений в разных городах. «Часто бываю на кладбищах, есть опыт. Но раньше не видел, чтобы гробы в мусорку складывали», — поделился мужчина с редакцией 72.ru. Сообщается, что гроб оцинкованный — к утилизации таких предметов предъявляются особые требования. URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от руководства МКУ «Некрополь». Направлен письменный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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