24 марта 2025

Что известно о скандале с девушкой из ХМАО, которая потеряла матку после родов

Следственный комитет назначил экспертизу после скандала с роженицей в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики взялись за инцидент, где девушка потеряла матку после тяжелых родов
Силовики взялись за инцидент, где девушка потеряла матку после тяжелых родов Фото:

В Ханты-Мансийске пациентка роддома после сложных родов лишилась матки. Она винит врачей в ошибке, а скандалом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.

Отказали в кесарево и давили на живот

Скандальную историю опубликовала в своем telegram-канале журналист Ксения Собчак. Она рассказала, что 27-летняя Елена Печникова попала в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска на девятом месяце беременности после того, как у нее отошли воды.

После родов ей удалили матку — она считает, что к этому привела врачебная ошибка. После операции у пострадавшей остался огромный шрам, который невозможно удалить», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Девушка также обвиняет врачей в грубости. Они якобы не давали ей пить, заставляли терпеть боли, а во время родов давили на живот, чтобы вытолкнуть малыша. В кесаревом сечении, о чем она также просила медиков, ей также отказали.

Реакция депздрава

URA.RU запросило комментарий в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентству ответили, что по инциденту проведена внутренняя проверка и все материалы переданы силовикам.

«По указанному случаю депздравом Югры и медицинской организацией завершены необходимые экспертизы качества оказания медицинской помощи. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили агентству в департаменте.

Силовики возбудили дело

Следственный комитет Югры сразу же возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза и следственные действия.

После резонанса и возбуждения уголовного дела инцидентом также заинтересовался центральный аппарат следственного комитета России. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи 27-летней югорчанке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске пациентка роддома после сложных родов лишилась матки. Она винит врачей в ошибке, а скандалом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Отказали в кесарево и давили на живот Скандальную историю опубликовала в своем telegram-канале журналист Ксения Собчак. Она рассказала, что 27-летняя Елена Печникова попала в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска на девятом месяце беременности после того, как у нее отошли воды. После родов ей удалили матку — она считает, что к этому привела врачебная ошибка. После операции у пострадавшей остался огромный шрам, который невозможно удалить», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Девушка также обвиняет врачей в грубости. Они якобы не давали ей пить, заставляли терпеть боли, а во время родов давили на живот, чтобы вытолкнуть малыша. В кесаревом сечении, о чем она также просила медиков, ей также отказали. Реакция депздрава URA.RU запросило комментарий в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентству ответили, что по инциденту проведена внутренняя проверка и все материалы переданы силовикам. «По указанному случаю депздравом Югры и медицинской организацией завершены необходимые экспертизы качества оказания медицинской помощи. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили агентству в департаменте. Силовики возбудили дело Следственный комитет Югры сразу же возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза и следственные действия. После резонанса и возбуждения уголовного дела инцидентом также заинтересовался центральный аппарат следственного комитета России. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи 27-летней югорчанке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...