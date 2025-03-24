Что известно о скандале с девушкой из ХМАО, которая потеряла матку после родов

В Ханты-Мансийске пациентка роддома после сложных родов лишилась матки. Она винит врачей в ошибке, а скандалом заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Отказали в кесарево и давили на живот
Скандальную историю опубликовала в своем telegram-канале журналист Ксения Собчак. Она рассказала, что 27-летняя Елена Печникова попала в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска на девятом месяце беременности после того, как у нее отошли воды.
После родов ей удалили матку — она считает, что к этому привела врачебная ошибка. После операции у пострадавшей остался огромный шрам, который невозможно удалить», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Девушка также обвиняет врачей в грубости. Они якобы не давали ей пить, заставляли терпеть боли, а во время родов давили на живот, чтобы вытолкнуть малыша. В кесаревом сечении, о чем она также просила медиков, ей также отказали.
Реакция депздрава
URA.RU запросило комментарий в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентству ответили, что по инциденту проведена внутренняя проверка и все материалы переданы силовикам.
«По указанному случаю депздравом Югры и медицинской организацией завершены необходимые экспертизы качества оказания медицинской помощи. Полный перечень материалов передан в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки», — сообщили агентству в департаменте.
Силовики возбудили дело
Следственный комитет Югры сразу же возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Назначена судебно-медицинская экспертиза и следственные действия.
После резонанса и возбуждения уголовного дела инцидентом также заинтересовался центральный аппарат следственного комитета России. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи 27-летней югорчанке.
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