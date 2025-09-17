17 сентября 2025

Житель ХМАО угрожал взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату

Невыплаченная зарплата довела жителя ХМАО до суда
Невыплаченная зарплата довела жителя ХМАО до суда

Житель Сургутского района ХМАО пригрозил взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату. Полиция провела обыск в его доме и завела на него уголовное дело, сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«В книге учета сообщений о преступлениях ОМВД России по Сургутскому району указано, что гражданин сообщил, что взорвет фирму „Пантера“, если фирма не выплатит заработную плату. ОМВД России по Сургутскому району в отношении гражданина возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ», — говорится в материалах суда.

В ту же ночь в доме мужчины в поселке Барсово провели обыск. Югорчанин подал из-за этого в суд. Он объяснил, что никаких взрывчатых веществ у него не было, а сам он находился в полиции и не мог что-то спрятать или уничтожить. Он требовал признать действия силовиков незаконными.

Суд решил, что полиция действовала правильно. После сообщения о взрыве следствие предполагало, что в доме подозреваемого может быть взрывчатка. Ждать решения суда было нельзя, поэтому обыск провели по правилам: в присутствии понятых и самого мужчины. Ему разъяснили права и выдали копию протокола. Суд счел, что нарушений не было.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске силовики перекрыли дорогу вокруг торговых центров «Гостиный двор» и «Небо». Меры безопасности были приняты из-за сообщения о минировании.

