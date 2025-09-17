Житель ХМАО угрожал взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату

Житель Сургутского района ХМАО пригрозил взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату. Полиция провела обыск в его доме и завела на него уголовное дело, сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«В книге учета сообщений о преступлениях ОМВД России по Сургутскому району указано, что гражданин сообщил, что взорвет фирму „Пантера“, если фирма не выплатит заработную плату. ОМВД России по Сургутскому району в отношении гражданина возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ», — говорится в материалах суда.
В ту же ночь в доме мужчины в поселке Барсово провели обыск. Югорчанин подал из-за этого в суд. Он объяснил, что никаких взрывчатых веществ у него не было, а сам он находился в полиции и не мог что-то спрятать или уничтожить. Он требовал признать действия силовиков незаконными.
Суд решил, что полиция действовала правильно. После сообщения о взрыве следствие предполагало, что в доме подозреваемого может быть взрывчатка. Ждать решения суда было нельзя, поэтому обыск провели по правилам: в присутствии понятых и самого мужчины. Ему разъяснили права и выдали копию протокола. Суд счел, что нарушений не было.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске силовики перекрыли дорогу вокруг торговых центров «Гостиный двор» и «Небо». Меры безопасности были приняты из-за сообщения о минировании.
