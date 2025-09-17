17 сентября 2025

В ХМАО под суд пойдет водитель, который устроил смертельную аварию

Югорчанину грозит уголовная ответственность за смертельное ДТП
Югорчанину грозит уголовная ответственность за смертельное ДТП

Жителю Нефтеюганского района грозит уголовная ответственность за смертельную аварию в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.

«В феврале 2024 года водитель автомобиля, двигаясь по трассе на территории Нефтеюганского района, своевременно не принял должных мер к снижению скорости и выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с двумя транспортными средствами», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

В итоге один из югорчан погиб на месте, а его пассажир получил тяжелые травмы. Дело направлено в суд, мужчине грозит ответственность по статье УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

