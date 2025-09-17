В ХМАО под суд пойдет водитель, который устроил смертельную аварию

Жителю Нефтеюганского района грозит уголовная ответственность за смертельную аварию в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.
«В феврале 2024 года водитель автомобиля, двигаясь по трассе на территории Нефтеюганского района, своевременно не принял должных мер к снижению скорости и выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с двумя транспортными средствами», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
В итоге один из югорчан погиб на месте, а его пассажир получил тяжелые травмы. Дело направлено в суд, мужчине грозит ответственность по статье УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».
