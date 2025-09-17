В ХМАО пожарного оштрафовали за дачу взятки начальнику

Нижневартовский городской суд оштрафовал бывшего сотрудника МЧС Заура Куруглиева за попытку дать взятку руководителю ради повышения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Суды Югры».
«Подсудимый, желая быть назначенным на должность более высокой штатной категории пожарного 90-й пожарно-спасательной части пятого пожарно-спасательного отряда, предложил взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику данного отряда, имевшему полномочия по формированию кадрового состава. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство», — уточнили в ведомстве.
Куруглиев является фигурантом уголовного дела бывшего начальника отряда Игоря Фролова. По версии следствия, он передал ему взятку, чтобы продвинуться по службе. Суд признал экс-сотрудника виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
