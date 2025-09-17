17 сентября 2025

В ХМАО назначен новый глава регисполкома ОНФ

Новым главой регисполкома ОНФ по ХМАО стал Нурутдинов
В ХМАО назначен новый глава регионального исполкома «Народного фронта». Им, как и сообщали ранее источники URA.RU, стал сменивший Виктора Снисаренко Ринат Нурутдинов.

«Нурутдинов возглавил югорский „Народный фронт“. Снисаренко, который вышел на пенсию, периодически замечают на мероприятиях и в штабе», — уточнил инсайдер.

В беседе с журналистом URA.RU Нурутдинов подтвердил назначение. Он отметил, что тотальных перемен и чисток в команде устраивать не намерен. Общественники все так же, как и при прежнем руководстве, активно борются с коррупцией, помогают бойцам СВО.

