В ХМАО назначен новый глава регисполкома ОНФ

В югорском штабе ОНФ новый глава
В ХМАО назначен новый глава регионального исполкома «Народного фронта». Им, как и сообщали ранее источники URA.RU, стал сменивший Виктора Снисаренко Ринат Нурутдинов.
«Нурутдинов возглавил югорский „Народный фронт“. Снисаренко, который вышел на пенсию, периодически замечают на мероприятиях и в штабе», — уточнил инсайдер.
В беседе с журналистом URA.RU Нурутдинов подтвердил назначение. Он отметил, что тотальных перемен и чисток в команде устраивать не намерен. Общественники все так же, как и при прежнем руководстве, активно борются с коррупцией, помогают бойцам СВО.
