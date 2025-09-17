17 сентября 2025

Прокуратура ХМАО вступилась за инвалида, который отбывает срок в колонии

Прокуратура ХМАО добилась проведения операции для заключенного с инвалидностью
© Служба новостей «URA.RU»
Прокуратура Ханты-Мансийска защитила права заключенного, который отбывает срок в исправительной колонии №11. Мужчина является инвалидом II группы, но не получал необходимую медпомощь в учреждении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Осужденный, является инвалидом III группы согласно программе реабилитации, нуждается в медицинской помощи. Однако должных мер к исполнению необходимых мероприятий администрацией учреждения не принято. В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на УФСИН России по ХМАО обязанности организовать выполнение хирургической операции», — сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Осужденному было проведено эндопротезирование тазобедренных суставов.

© Служба новостей «URA.RU»
