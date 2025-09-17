17 сентября 2025

Инклюзивный парк качелей и стела: в Ханты-Мансийске продолжают благоустройство

Губернатор ХМАО Кухарук проверил ход благоустройства Ханты-Мансийска
Улучшения проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Улучшения проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Ханты-Мансийске (ХМАО) активно возводят «Стелу трудовой доблести». Знаковый объект уже имеет фундамент. Этот проект и другие реализуются под контролем Губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Об этом сообщили в telegram-канале мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

«На заседании Межведомственной комиссии по проекту „Формирование комфортной городской среды“ под руководством губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука обсудили планы благоустройства текущего года... В активной фазе возведение знакового объекта „Стела город трудовой доблести“ и обустройство прилегающей территории. Подготовлена строительная площадка, возведен фундамент», — пишет глава города.

Завершилось благоустройство общественной территории на улице Индустриальной. Установили 43 малых архитектурных формы, 22 светильника и пять камер видеонаблюдения. Одновременно в городе создают «Шахматный сквер» с инклюзивным парком качелей, где будет более 100 объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук оценил итоги местных выборов. Глава региона отметил, что семь участников специальной военной операции победили в голосовании.

