В Сургуте бойцы СВО смогут оставлять свои машины на специальной парковке

В Сургуте для бойцов СВО создадут отдельную парковку, где они смогут бесплатно оставлять свои автомобили. Об этом сообщили на заседании комитета думы города по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.
«Разработан нормативно-правовой акт по хранению транспортных средств участников СВО. Сейчас будет объявлен конкурс на подрядчика, который сможет заниматься хранением авто военнослужащих», — рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.
В мэрии уточнили, что конкурс на подрядную организацию проводился уже трижды, но пока безуспешно. Сейчас машины бойцов СВО эвакуируют на стоянку предприятия «СПОПАТ».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!