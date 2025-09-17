17 сентября 2025

В Сургуте бойцы СВО смогут оставлять свои машины на специальной парковке

Вскоре будет объявлен конкурс на подрядчика
Вскоре будет объявлен конкурс на подрядчика

В Сургуте для бойцов СВО создадут отдельную парковку, где они смогут бесплатно оставлять свои автомобили. Об этом сообщили на заседании комитета думы города по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

«Разработан нормативно-правовой акт по хранению транспортных средств участников СВО. Сейчас будет объявлен конкурс на подрядчика, который сможет заниматься хранением авто военнослужащих», — рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В мэрии уточнили, что конкурс на подрядную организацию проводился уже трижды, но пока безуспешно. Сейчас машины бойцов СВО эвакуируют на стоянку предприятия «СПОПАТ».

