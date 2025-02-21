Челябинские слухи: министр уехал играть в бадминтон

О переговорах Текслера с олигархами, мэрском упрямстве и сыне Дубровского. Выпуск 1112

21 февраля 2025 в 16:48 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый челябинский министр спорта Владимир Иванов сразу сумел удивить коллег. Олигархов «прикрепят» к бойцам СВО. Арест главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича переполошил депутатов. В преддверии выборов депутаты меняют партии, а о наследнике экс-губернатора Бориса Дубровского рассказывают странные вещи. Об этом и многом другом — в «Слухах» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер поговорит с олигархами о бойцах СВО Алексей Текслер обсудит с первыми лицами СПП карьеру участников спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области состоится в конце будущей недели. Клуб олигархов соберется на горнолыжном курорте «Абзаково» под Магнитогорском. Как сообщают источники, губернатор Алексей Текслер будет говорить с промышленниками и бизнесменами о бойцах СВО, которые возвращаются с фронта. Ранее Текслер дал старт региональной программе «Герои Южного Урала», аналога федеральной программы «Время героев». «На заседании оргкомитета Текслер говорил о важности наставничества и о том, что наставниками должны быть как представители власти, так и директора крупных предприятий. Что касается предприятий, то здесь речь, скорее, идет о менеджерах. Но нужно трудоустраивать и тех, кто готов занять рабочие специальности. Об их трудоустройстве, адаптации и будет говорить Текслер», — пояснил источник. Новый министр удивил коллег Недавно назначенный министр спорта олимпиец, чемпион России по бадминтону Владимир Иванов удивил своих подчиненных. Он не стал особо знакомиться с коллективом. «Он принял участие в одном из мероприятий, когда приезжала делегация Тульской области. А потом сказал, что ему надо ехать на соревнования. И уехал! Все очень удивились, так как полагали, что новый министр должен был сначала погрузиться в дела ведомства и прочие дела отложить. Позже Иванов заявил одному из СМИ, что станет первым в России „играющим министром“. Потом это заявление таинственно исчезло», — болтают в правительстве. Мамин устроил выволочку «кормильцу» болельщиков «Трактора» Виктор Мамин регулярно возвращается в Челябинск на радость болельщикам «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск снова прилетел бывший первый замгубернатора Виктор Мамин. Считавшийся самым влиятельным после Алексея Текслера человеком в области, он и после отставки в очередной раз подтвердил свою репутацию. «Мамин, как известно, остался председателем совета директоров ХК „Трактор“. В этом качестве он провел совещание и поднял тему организации питания в ледовой арене „Трактор“. Многие болельщики оценивают его качество нелицеприятно. Для организатора питания претензии стали неожиданностью и были восприняты весьма болезненно. Все прочие тихо злорадствовали, а Мамин получил еще один плюс в глазах любителей хоккея», — шепчутся сплетники. Районы успевают перекроить карты Преобразование районов Челябинской области в муниципальные округа идет полным ходом. Как сообщают источники, 22 из 23-х районов прошли необходимые процедуры. «Была проблема в Катав-Ивановском районе, где процесс тормозился. Но после того, как вынесли приговор и отправили в СИЗО действующего главу Николая Шимановича, процесс оживился. К мартовской сессии ЗСО все должны успеть. Вопрос находится на контроле политического вице-губернатора Романа Воллерта», — сообщил источник. Депутаты соберутся дважды Роман Воллерт лично контролирует ход муниципальной реформы в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кстати, дважды придется собраться депутатам законодательного собрания Челябинской области в марте. Поводом для этого станут грядущие преобразования муниципальных районов в округа. Около двух десятков вопросов предстоит рассмотреть, по каждому муниципалитету отдельно. «Посчитали и поняли, что за одну сессию не уложатся. Заседание может затянуться на весь день. И если раньше судачили в шутку о том, что придется собираться дважды, то теперь об этом заговорили всерьез», — говорят в заксобрании. Махов поменяет партию,… Михаил Махов и так давно курирует экологические проекты единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают источники, действующий депутат ЗСО Михаил Махов на сентябрьских выборах в заксобрание выдвинется от «Единой России». На выборах в 2020 году он получил мандат по спискам «Зеленой альтернативы». «Махов уже сейчас ведет партийные проекты ЕР и даже присутствует на конференциях единороссов. Так что смена партии была предопределена. А „Зеленой альтернативе“ надо искать другого кандидата. Если, конечно, они пойдут на выборы», — говорит источник. …а Киселев пойдет на выборы одномандатником,… А вот депутат ЗСО Павел Киселев собирается пойти на выборы в сентябре депутатом-одномандатником. В 2020 году он избрался по спискам «Единой России». «Обсуждается, что Киселев выдвинется одномандатником по округу №10, бывшему Каштакскому. В 2020 году здесь избирался Денис Сазонтов, на тот момент один из топ-менеджеров „Мечела“. Он и сейчас хочет пойти на выборы, хотя на „Мечеле“ не работает. Но в ЕР подумывают завести на этот округ Киселева», — рассказал инсайдер. …как и Струков Константин Струков готов в очередной раз стать депутатом областного парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кстати, и президент «ЮГК», золотодобытчик Константин Струков тоже решил, что на выборы в сентябре пойдет, как и в 2020 году, одномандатником. По округу №24, бывшему Верхнеуральскому, где он избирался несколько созывов подряд. «Говорили, что по округу как одномандатник выдвинется Юрий Карликанов. Который ранее баллотировался по спискам. А Струков, якобы, наоборот, пойдет на выборы по спискам ЕР или не пойдет совсем. Но Струков решил никому округ не отдавать», — судачат в кулуарах ЗСО. Иногда главы возвращаются Сергей Колесник вновь возглавил прекрасно известный ему район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские элиты обсуждают неожиданное назначение Сергея Колесника главой Калининского района. Ищут подводные камни и скрытые пружины, а их, судя по всему, нет. «Все просто: Колесник был хорошим главой. Потому и ушел два года назад со своего поста в мэрию, а не в никуда. Просто на тот момент власти решили, что его затяжной конфликт с группой районных депутатов, который серьезно мешал нормальной работе районных властей, проще будет разрешить таким способом. После возвращения к прямым выборам гордумы и самоликвидацией райсоветов Колесник вернулся к его обязанностям. Тем более, врио Алексей Аксенов не сумел или не успел зарекомендовать себя успешным управленцем», — рассуждают в коридорах власти. Приговор Шимановичу застал депутатов врасплох,… Говорят, для администрации и депутатов Катав-Ивановского района новость о приговоре главе Николаю Шимановичу стала громом среди ясного неба. Плана действий при таком развитии событий в районе не готовили. «Во-первых, никто не знал, что приговор будет именно в тот день, когда прошли прения, и прозвучало последнее слово Шимановича. Думали оглашение приговора перенесут на другой день. Во-вторых, сам же Шиманович уверял всех, что его или оправдают, или дадут условный срок. И пока приговор не вступит в силу, он будет руководить районом. Когда стало известно, что главе дали семь лет колонии и взяли под стражу в зале суда, удивились даже противники Шимановича. Сначала все впали в замешательство и только потом стали решать, кому временно руководить районом, так как глава находится в СИЗО. Вспомнили, что по уставу это должна делать Галина Чертухина, как первый замглавы», — пояснил источник. …они выяснили, можно ли управлять районом из-за решетки,… Николай Шиманович накануне суда сумел убедить местные элиты, что его позиции незыблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича взяли под стражу сразу после вынесения приговора по обвинению в мошенничестве. На работу его не дождались, а когда узнали про приговор, кое-кто из депутатов и подчиненных Шимановича всерьез говорил, что глава может управлять районом из-за решетки. И, мол, не надо назначать врио. Ссылались на то, что когда Шиманович был под домашним арестом, он некоторое время руководил районом дистанционно. «Даже при том, что его уголовное дело не было связано с работой на посту главы, это являлось нарушением. И дистант все равно бы отменили! А сейчас он не дома, а в СИЗО и „рулить“ районом не может. Так что, тем, кто пытался оставить Шимановича у руля, дали понять, чтобы не занимались глупостями. И как можно быстрее решали вопрос с временным главой», — говорят в Катав-Ивановске. …а Шиманович в отставку не собирается В целом же новость о приговоре главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу в муниципалитете восприняли с удовлетворением. Уж слишком не любили главу на территории и даже шумно требовали отправить его в отставку. Да и замечаний в его адрес со стороны областных властей скопилось слишком много. Между тем, до смены власти в районе пока далеко. Получивший семь лет колонии общего режима Шиманович не собирается писать заявление об отставке. Хотя его упрямство, когда он отказывался увольняться в ответ на претензии областных властей, в итоге привело к жесткому приговору. «Будет тянуть до последнего. Сначала подаст апелляцию, затем надо дождаться, когда состоится заседание областного суда. На это может уйти несколько месяцев. Мало кто сомневается, что приговор останется обвинительным. Даже если реальный срок заменят на условный или ограничатся штрафом, Шиманович получит судимость. Автоматически лишится поста главы, и только тогда могут объявить конкурс по выборам нового руководителя муниципалитета», — говорит источник. Главой может стать мэр Желающих возглавить Катав-Ивановский район еще поискать надо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А пока в областном правительстве решают, кто станет главой Катав-Ивановского района после того, как обвинительный приговор в отношении Николая Шимановича вступит в силу. Говорят, что всерьез задумываются над тем, чтобы поставить на пост главы мэра Юрюзани Александра Добровольского. Он считается сильным руководителем. А варяга, по слухам, в район отправлять не хотят. Таким варягом для Катав-Ивановска был Шиманович, и ни к чему хорошему это не привело. «Добровольский за три года сумел показать себя хорошим хозяйственником. К тому же в последнее время у них с Шимановичем разладились отношения. И у Добровольского будет дополнительная мотивация показать себя на новом месте более эффективным руководителем, нежели предшественник, который в кулуарах не стеснялся его критиковать», — сообщает источник. Экс-мэр Златоуста уходит из политики,… Говорят, что экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил окончательно завязать с политикой. В городе считали, что он будет выдвигаться при поддержке партии «Справедливая Россия — За правду», в рядах которой состоит. От этой партии он избрался в горсобрание Златоуста. «В последнее время в горсобрании Златоуста он появляется редко. Занят делами в Миассе, где строит апартаменты на продажу, на берегах озера Тургояка. Так что на выборы в ЗСО, а может, и в горсобрание, он не пойдет, если только его об этом не попросят эсеры. Хотя тратить деньги на выборы ему не хочется», — рассказал источник. …а другой экс-мэр хочет в политику вернуться,… Максим Пекарский хочет стать спикером горсобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А руководивший Златоустом после Вячеслава Жилина экс-мэр Максим Пекарский, напротив, хочет вернуться в политику. Болтают, что к выборам в горсобрание Златоуста, которые состоятся в сентябре, Пекарский подготовил пул своих кандидатов. Группу единомышленников будто бы возглавит сам бывший градоначальник. «Пекарский подготовил 12 кандидатов, и список пополняется. Они будут избираться на участках во всех районах, причем четыре человека пойдут по родному для Пекарского району железнодорожного вокзала. Экс-мэр метит на место спикера, поэтому нацелился на избрание большинства в местном собрании», — судачат в политических кругах Златоуста. …в городе говорят о громком грядущем банкротстве Между тем, в Златоусте снова заговорили о банкротстве поставщика холодной воды «Златоустовское водоснабжение». На предприятии копятся сотни миллионов рублей долга, погашения которого ждет поставщик воды «Златмаш». «Неудачи преследуют компанию уже давно. Город ждет областных инвестиций в коммунальный сектор, но возможному банкроту эти инвестиции явно не светят. Значит, надо поскорей покончить с проблемным активом, чтобы создать новый. Возможно, этим и займется назначенный директор Константин Кухарев. А тем временем, аварий на старых трубах станет еще больше», — сетуют горожане. В Челябинской области станет одним генералом больше Олегу Охрименко прочат повышение в звании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По слухам, руководитель управления Росгвардии по Челябинской области в скором времени может сменить погоны. По крайней мере, такие разговоры упорно ходят среди силовиков. «Сейчас полковник Олег Охрименко находится в командировке в одном из новых регионов РФ. Его возвращения ожидают в середине весны. А в конце апреля он якобы получит генеральское звание», — сообщают инсайдеры. Чиновников шокировало задержание коллеги-министра Визит ФСБ в министерство дорожного хозяйства и задержание его главы Алексея Нечаева стали шоком для коллег. Говорят, что происходящее до сих пор не укладывается у чиновников в головах. «Безусловно, в дорожной сфере крутятся огромные деньги. Но в том и фокус, что Нечаев не имел репутации корыстного человека. Прямо наоборот. Поэтому сейчас муссируется версия, что задержание должно побудить чиновника стать ключевым свидетелем, а не обвиняемым по предстоящему уголовному делу», — шепчутся сплетники. Дорожники гадают о судьбе Микулика Дмитрий Микулик после отставки уехал в Уфу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители дорожной отрасли и в правительстве региона гадают, как скажется уголовное дело в отношении главы челябинского миндора Алексея Нечаева на судьбе его предшественника Дмитрия Микулика. И ждут развития событий. Сам же Микулик после отставки, которая произошла со сменой власти в регионе, вернулся в Уфу. «Преступления, которые инкриминируют Нечаеву и бывшим менеджерам „Южуралмоста“, по версии следствия были совершены при губернаторе Борисе Дубровском. Нечаев тогда руководил управлением министерства и за большие дела, вроде бы, не отвечал. А возглавлял министерство Микулик. Кстати, имя Микулика фигурировало в материалах ФАС по делу о картельном сговоре, в котором обвиняли Дубровского. Интересно, за Микуликом поедут? На допрос его точно должны вызвать», — болтают в кабинетах. Экс-министр стал ресторатором Экс-министр дорожного строительства Челябинской области Дмитрий Микулик был отправлен в отставку 21 марта 2019 года, через два дня после смены власти в регионе. Болтают, что он был очень напуган историей с картельном сговором экс-губернатора Бориса Дубровского с «Южуралмостом». И, якобы, дал себе слово больше никогда не работать в сфере дорожного строительства. «Он стал ресторатором. Весь его бизнес связан именно с этим видом деятельности. Во власть не стремится», — говорят в кулуарах. Напрягся бывший замминистра Александр Филиппов сейчас трудится в мэрии Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А еще после возбуждения уголовного дела против главы регионального миндора Алексея Нечаева и менеджеров «Южуралмоста» в Челябинске задумались о судьбе бывшего первого замминистра миндора Александра Филиппова. Который сейчас трудится в мэрии Копейска, в должности вице-мэра по ЖКХ. «В тот период, о котором речь идет в уголовном деле, Филиппов иногда замещал действующего министра Дмитрия Микулика. Визировал документы, в том числе по контрактам с „Южуралмостом“. Так что причины для волнения у него есть», — говорят в кулуарах. Дубровского-младшего заподозрили в обналичивании? Пока Александру Дубровскому предъявить особо нечего Фото: Илья Московец © URA.RU Пока неясна роль сына экс-губернатора Бориса Дубрвского, Александра, в уголовном деле министра дорожного строительства региона Алексея Нечаева и менеджеров «Южуралмоста». Болтают, что это может быть связано, якобы, с обналичиванием денег. «Дело расследуется по статье о растрате государственных средств. Якобы какие-то контракты обналичивались, выводились деньги. И в этом деле, по слухам, мог участвовать Дубровский-младший. Через старинного приятеля своего отца, экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте, Геннадия Вильшенко. Который в то время был бенефициаром „Южуралмоста“. Впрочем, говорят, что пока ничего крамольного на Дубровского-младшего не нашли и отпустили с миром», — уверяет источник. Аракелян начал сотрудничать со следствием Говорят, отправленный под арест до 12 апреля по делу дорожной ОПГ соучредитель ООО «ДорстройГрупп» Эдик Аракелян не только частично признал вину в даче взятки. Он начал сотрудничать со следствием. «Через Аракеляна следователи пытаются выйти на тех, кому он давал взятки. Говорят, Аракелян стал много говорить о контрактах, которые касались муниципалитетов. Многие главы напряглись, а некоторые всерьез боятся оговора», — сообщают источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый челябинский министр спорта Владимир Иванов сразу сумел удивить коллег. Олигархов «прикрепят» к бойцам СВО. Арест главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича переполошил депутатов. В преддверии выборов депутаты меняют партии, а о наследнике экс-губернатора Бориса Дубровского рассказывают странные вещи. Об этом и многом другом — в «Слухах» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер поговорит с олигархами о бойцах СВО Очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области состоится в конце будущей недели. Клуб олигархов соберется на горнолыжном курорте «Абзаково» под Магнитогорском. Как сообщают источники, губернатор Алексей Текслер будет говорить с промышленниками и бизнесменами о бойцах СВО, которые возвращаются с фронта. Ранее Текслер дал старт региональной программе «Герои Южного Урала», аналога федеральной программы «Время героев». «На заседании оргкомитета Текслер говорил о важности наставничества и о том, что наставниками должны быть как представители власти, так и директора крупных предприятий. Что касается предприятий, то здесь речь, скорее, идет о менеджерах. Но нужно трудоустраивать и тех, кто готов занять рабочие специальности. Об их трудоустройстве, адаптации и будет говорить Текслер», — пояснил источник. Новый министр удивил коллег Недавно назначенный министр спорта олимпиец, чемпион России по бадминтону Владимир Иванов удивил своих подчиненных. Он не стал особо знакомиться с коллективом. «Он принял участие в одном из мероприятий, когда приезжала делегация Тульской области. А потом сказал, что ему надо ехать на соревнования. И уехал! Все очень удивились, так как полагали, что новый министр должен был сначала погрузиться в дела ведомства и прочие дела отложить. Позже Иванов заявил одному из СМИ, что станет первым в России „играющим министром“. Потом это заявление таинственно исчезло», — болтают в правительстве. Мамин устроил выволочку «кормильцу» болельщиков «Трактора» В Челябинск снова прилетел бывший первый замгубернатора Виктор Мамин. Считавшийся самым влиятельным после Алексея Текслера человеком в области, он и после отставки в очередной раз подтвердил свою репутацию. «Мамин, как известно, остался председателем совета директоров ХК „Трактор“. В этом качестве он провел совещание и поднял тему организации питания в ледовой арене „Трактор“. Многие болельщики оценивают его качество нелицеприятно. Для организатора питания претензии стали неожиданностью и были восприняты весьма болезненно. Все прочие тихо злорадствовали, а Мамин получил еще один плюс в глазах любителей хоккея», — шепчутся сплетники. Районы успевают перекроить карты Преобразование районов Челябинской области в муниципальные округа идет полным ходом. Как сообщают источники, 22 из 23-х районов прошли необходимые процедуры. «Была проблема в Катав-Ивановском районе, где процесс тормозился. Но после того, как вынесли приговор и отправили в СИЗО действующего главу Николая Шимановича, процесс оживился. К мартовской сессии ЗСО все должны успеть. Вопрос находится на контроле политического вице-губернатора Романа Воллерта», — сообщил источник. Депутаты соберутся дважды Кстати, дважды придется собраться депутатам законодательного собрания Челябинской области в марте. Поводом для этого станут грядущие преобразования муниципальных районов в округа. Около двух десятков вопросов предстоит рассмотреть, по каждому муниципалитету отдельно. «Посчитали и поняли, что за одну сессию не уложатся. Заседание может затянуться на весь день. И если раньше судачили в шутку о том, что придется собираться дважды, то теперь об этом заговорили всерьез», — говорят в заксобрании. Махов поменяет партию,… Как сообщают источники, действующий депутат ЗСО Михаил Махов на сентябрьских выборах в заксобрание выдвинется от «Единой России». На выборах в 2020 году он получил мандат по спискам «Зеленой альтернативы». «Махов уже сейчас ведет партийные проекты ЕР и даже присутствует на конференциях единороссов. Так что смена партии была предопределена. А „Зеленой альтернативе“ надо искать другого кандидата. Если, конечно, они пойдут на выборы», — говорит источник. …а Киселев пойдет на выборы одномандатником,… А вот депутат ЗСО Павел Киселев собирается пойти на выборы в сентябре депутатом-одномандатником. В 2020 году он избрался по спискам «Единой России». «Обсуждается, что Киселев выдвинется одномандатником по округу №10, бывшему Каштакскому. В 2020 году здесь избирался Денис Сазонтов, на тот момент один из топ-менеджеров „Мечела“. Он и сейчас хочет пойти на выборы, хотя на „Мечеле“ не работает. Но в ЕР подумывают завести на этот округ Киселева», — рассказал инсайдер. …как и Струков Кстати, и президент «ЮГК», золотодобытчик Константин Струков тоже решил, что на выборы в сентябре пойдет, как и в 2020 году, одномандатником. По округу №24, бывшему Верхнеуральскому, где он избирался несколько созывов подряд. «Говорили, что по округу как одномандатник выдвинется Юрий Карликанов. Который ранее баллотировался по спискам. А Струков, якобы, наоборот, пойдет на выборы по спискам ЕР или не пойдет совсем. Но Струков решил никому округ не отдавать», — судачат в кулуарах ЗСО. Иногда главы возвращаются Челябинские элиты обсуждают неожиданное назначение Сергея Колесника главой Калининского района. Ищут подводные камни и скрытые пружины, а их, судя по всему, нет. «Все просто: Колесник был хорошим главой. Потому и ушел два года назад со своего поста в мэрию, а не в никуда. Просто на тот момент власти решили, что его затяжной конфликт с группой районных депутатов, который серьезно мешал нормальной работе районных властей, проще будет разрешить таким способом. После возвращения к прямым выборам гордумы и самоликвидацией райсоветов Колесник вернулся к его обязанностям. Тем более, врио Алексей Аксенов не сумел или не успел зарекомендовать себя успешным управленцем», — рассуждают в коридорах власти. Приговор Шимановичу застал депутатов врасплох,… Говорят, для администрации и депутатов Катав-Ивановского района новость о приговоре главе Николаю Шимановичу стала громом среди ясного неба. Плана действий при таком развитии событий в районе не готовили. «Во-первых, никто не знал, что приговор будет именно в тот день, когда прошли прения, и прозвучало последнее слово Шимановича. Думали оглашение приговора перенесут на другой день. Во-вторых, сам же Шиманович уверял всех, что его или оправдают, или дадут условный срок. И пока приговор не вступит в силу, он будет руководить районом. Когда стало известно, что главе дали семь лет колонии и взяли под стражу в зале суда, удивились даже противники Шимановича. Сначала все впали в замешательство и только потом стали решать, кому временно руководить районом, так как глава находится в СИЗО. Вспомнили, что по уставу это должна делать Галина Чертухина, как первый замглавы», — пояснил источник. …они выяснили, можно ли управлять районом из-за решетки,… Главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича взяли под стражу сразу после вынесения приговора по обвинению в мошенничестве. На работу его не дождались, а когда узнали про приговор, кое-кто из депутатов и подчиненных Шимановича всерьез говорил, что глава может управлять районом из-за решетки. И, мол, не надо назначать врио. Ссылались на то, что когда Шиманович был под домашним арестом, он некоторое время руководил районом дистанционно. «Даже при том, что его уголовное дело не было связано с работой на посту главы, это являлось нарушением. И дистант все равно бы отменили! А сейчас он не дома, а в СИЗО и „рулить“ районом не может. Так что, тем, кто пытался оставить Шимановича у руля, дали понять, чтобы не занимались глупостями. И как можно быстрее решали вопрос с временным главой», — говорят в Катав-Ивановске. …а Шиманович в отставку не собирается В целом же новость о приговоре главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу в муниципалитете восприняли с удовлетворением. Уж слишком не любили главу на территории и даже шумно требовали отправить его в отставку. Да и замечаний в его адрес со стороны областных властей скопилось слишком много. Между тем, до смены власти в районе пока далеко. Получивший семь лет колонии общего режима Шиманович не собирается писать заявление об отставке. Хотя его упрямство, когда он отказывался увольняться в ответ на претензии областных властей, в итоге привело к жесткому приговору. «Будет тянуть до последнего. Сначала подаст апелляцию, затем надо дождаться, когда состоится заседание областного суда. На это может уйти несколько месяцев. Мало кто сомневается, что приговор останется обвинительным. Даже если реальный срок заменят на условный или ограничатся штрафом, Шиманович получит судимость. Автоматически лишится поста главы, и только тогда могут объявить конкурс по выборам нового руководителя муниципалитета», — говорит источник. Главой может стать мэр А пока в областном правительстве решают, кто станет главой Катав-Ивановского района после того, как обвинительный приговор в отношении Николая Шимановича вступит в силу. Говорят, что всерьез задумываются над тем, чтобы поставить на пост главы мэра Юрюзани Александра Добровольского. Он считается сильным руководителем. А варяга, по слухам, в район отправлять не хотят. Таким варягом для Катав-Ивановска был Шиманович, и ни к чему хорошему это не привело. «Добровольский за три года сумел показать себя хорошим хозяйственником. К тому же в последнее время у них с Шимановичем разладились отношения. И у Добровольского будет дополнительная мотивация показать себя на новом месте более эффективным руководителем, нежели предшественник, который в кулуарах не стеснялся его критиковать», — сообщает источник. Экс-мэр Златоуста уходит из политики,… Говорят, что экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил окончательно завязать с политикой. В городе считали, что он будет выдвигаться при поддержке партии «Справедливая Россия — За правду», в рядах которой состоит. От этой партии он избрался в горсобрание Златоуста. «В последнее время в горсобрании Златоуста он появляется редко. Занят делами в Миассе, где строит апартаменты на продажу, на берегах озера Тургояка. Так что на выборы в ЗСО, а может, и в горсобрание, он не пойдет, если только его об этом не попросят эсеры. Хотя тратить деньги на выборы ему не хочется», — рассказал источник. …а другой экс-мэр хочет в политику вернуться,… А руководивший Златоустом после Вячеслава Жилина экс-мэр Максим Пекарский, напротив, хочет вернуться в политику. Болтают, что к выборам в горсобрание Златоуста, которые состоятся в сентябре, Пекарский подготовил пул своих кандидатов. Группу единомышленников будто бы возглавит сам бывший градоначальник. «Пекарский подготовил 12 кандидатов, и список пополняется. Они будут избираться на участках во всех районах, причем четыре человека пойдут по родному для Пекарского району железнодорожного вокзала. Экс-мэр метит на место спикера, поэтому нацелился на избрание большинства в местном собрании», — судачат в политических кругах Златоуста. …в городе говорят о громком грядущем банкротстве Между тем, в Златоусте снова заговорили о банкротстве поставщика холодной воды «Златоустовское водоснабжение». На предприятии копятся сотни миллионов рублей долга, погашения которого ждет поставщик воды «Златмаш». «Неудачи преследуют компанию уже давно. Город ждет областных инвестиций в коммунальный сектор, но возможному банкроту эти инвестиции явно не светят. Значит, надо поскорей покончить с проблемным активом, чтобы создать новый. Возможно, этим и займется назначенный директор Константин Кухарев. А тем временем, аварий на старых трубах станет еще больше», — сетуют горожане. В Челябинской области станет одним генералом больше По слухам, руководитель управления Росгвардии по Челябинской области в скором времени может сменить погоны. По крайней мере, такие разговоры упорно ходят среди силовиков. «Сейчас полковник Олег Охрименко находится в командировке в одном из новых регионов РФ. Его возвращения ожидают в середине весны. А в конце апреля он якобы получит генеральское звание», — сообщают инсайдеры. Чиновников шокировало задержание коллеги-министра Визит ФСБ в министерство дорожного хозяйства и задержание его главы Алексея Нечаева стали шоком для коллег. Говорят, что происходящее до сих пор не укладывается у чиновников в головах. «Безусловно, в дорожной сфере крутятся огромные деньги. Но в том и фокус, что Нечаев не имел репутации корыстного человека. Прямо наоборот. Поэтому сейчас муссируется версия, что задержание должно побудить чиновника стать ключевым свидетелем, а не обвиняемым по предстоящему уголовному делу», — шепчутся сплетники. Дорожники гадают о судьбе Микулика Представители дорожной отрасли и в правительстве региона гадают, как скажется уголовное дело в отношении главы челябинского миндора Алексея Нечаева на судьбе его предшественника Дмитрия Микулика. И ждут развития событий. Сам же Микулик после отставки, которая произошла со сменой власти в регионе, вернулся в Уфу. «Преступления, которые инкриминируют Нечаеву и бывшим менеджерам „Южуралмоста“, по версии следствия были совершены при губернаторе Борисе Дубровском. Нечаев тогда руководил управлением министерства и за большие дела, вроде бы, не отвечал. А возглавлял министерство Микулик. Кстати, имя Микулика фигурировало в материалах ФАС по делу о картельном сговоре, в котором обвиняли Дубровского. Интересно, за Микуликом поедут? На допрос его точно должны вызвать», — болтают в кабинетах. Экс-министр стал ресторатором Экс-министр дорожного строительства Челябинской области Дмитрий Микулик был отправлен в отставку 21 марта 2019 года, через два дня после смены власти в регионе. Болтают, что он был очень напуган историей с картельном сговором экс-губернатора Бориса Дубровского с «Южуралмостом». И, якобы, дал себе слово больше никогда не работать в сфере дорожного строительства. «Он стал ресторатором. Весь его бизнес связан именно с этим видом деятельности. Во власть не стремится», — говорят в кулуарах. Напрягся бывший замминистра А еще после возбуждения уголовного дела против главы регионального миндора Алексея Нечаева и менеджеров «Южуралмоста» в Челябинске задумались о судьбе бывшего первого замминистра миндора Александра Филиппова. Который сейчас трудится в мэрии Копейска, в должности вице-мэра по ЖКХ. «В тот период, о котором речь идет в уголовном деле, Филиппов иногда замещал действующего министра Дмитрия Микулика. Визировал документы, в том числе по контрактам с „Южуралмостом“. Так что причины для волнения у него есть», — говорят в кулуарах. Дубровского-младшего заподозрили в обналичивании? Пока неясна роль сына экс-губернатора Бориса Дубрвского, Александра, в уголовном деле министра дорожного строительства региона Алексея Нечаева и менеджеров «Южуралмоста». Болтают, что это может быть связано, якобы, с обналичиванием денег. «Дело расследуется по статье о растрате государственных средств. Якобы какие-то контракты обналичивались, выводились деньги. И в этом деле, по слухам, мог участвовать Дубровский-младший. Через старинного приятеля своего отца, экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте, Геннадия Вильшенко. Который в то время был бенефициаром „Южуралмоста“. Впрочем, говорят, что пока ничего крамольного на Дубровского-младшего не нашли и отпустили с миром», — уверяет источник. Аракелян начал сотрудничать со следствием Говорят, отправленный под арест до 12 апреля по делу дорожной ОПГ соучредитель ООО «ДорстройГрупп» Эдик Аракелян не только частично признал вину в даче взятки. Он начал сотрудничать со следствием. «Через Аракеляна следователи пытаются выйти на тех, кому он давал взятки. Говорят, Аракелян стал много говорить о контрактах, которые касались муниципалитетов. Многие главы напряглись, а некоторые всерьез боятся оговора», — сообщают источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.