В Кургане управкомпания выплатит жильцам 130 тысяч рублей за протекающую крышу

Жители многоквартирного дома в Кургане добились через суд компенсации ущерба и ремонта кровли от управляющей компании. , после того как управляющая компания ООО «УК „Мастер“ проигнорировала их требования о необходимости устранения протечки кровли. Иск был подан после того, как в марте 2024 года был зафиксирован факт протечки, но соответствующие меры не были приняты. Теперь УК выплатит горожанам более 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба курганского управления Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор, привлеченный к процессу в качестве третьего лица, поддержал требования граждан. «Судебная коллегия по гражданским делам Курганского городского суда определила: взыскать с ООО „УК „Мастер“ в пользу проживающих в квартире граждан сумму более 130 тысяч рублей“, — сообщает официальный паблик ведомства в соцсети „ВКонтакте“. Сумма компенсации включает в себя материальный ущерб, компенсация морального вреда, штраф, неустойка, судебные расходы.
Также суд обязал ООО «УК „Мастер“ в течение 15 дней после вступления решения в силу устранить причины протечки кровли. Ремонтные работы должны быть сделаны в течение полумесяца.
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