Юная курганская спортсменка Анна Богатырева победила на Чемпионате России по плаванию (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Она большая молодец», — пишет Шумков. Богатырева не только выиграла золотую медаль, но и установила новый рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсменка получила удостоверение мастера спорта России.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.
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