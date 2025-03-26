Курган богат талантами: юная спортсменка победила на Чемпионате России по плаванию. Фото

Курганская спортсменка Анна Богатырева заняла первое место на Чемпионате России
© Служба новостей «URA.RU»
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Юная спортсменка получила удостоверение мастера спорта России.
Юная спортсменка получила удостоверение мастера спорта России. Фото:

Юная курганская спортсменка Анна Богатырева победила на Чемпионате России по плаванию (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Она большая молодец», — пишет Шумков. Богатырева не только выиграла золотую медаль, но и установила новый рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсменка получила удостоверение мастера спорта России.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.

Спортсменка взяла золотую медаль
Спортсменка взяла золотую медаль
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Юная курганская спортсменка Анна Богатырева победила на Чемпионате России по плаванию (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Она большая молодец», — пишет Шумков. Богатырева не только выиграла золотую медаль, но и установила новый рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсменка получила удостоверение мастера спорта России. Ранее URA.RU сообщало, что курганские кикбоксеры Кетов и Кораблев заняли первое место на соревнованиях. В мае финалисты отправятся в Казань на Первенство России, а Дмитрий Кораблев представит регион осенью на Чемпионате России в Каспийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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