Девушка не выходит на связь с 18 мариа (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 21-летняя Елена Лагунова. Об этом сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал».
«С 18 марта местонахождение неизвестно. Девушка среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в черный дутый пуховик с капюшоном, черные штаны и черные угги», — рассказали в официальном telegram-канале ДПСО «Ямал». По любой имеющейся информации можно звонить по телефону горячей линии отряда 8 800 200 71 78.
Приметы девушки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!