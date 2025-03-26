26 марта 2025

В ЯНАО ищут пропавшую девушку. Фото

В Новом Уренгое ищут девушку, которая не выходит на связь в 18 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка не выходит на связь с 18 мариа (архивное фото)
Девушка не выходит на связь с 18 мариа (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 21-летняя Елена Лагунова. Об этом сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал».

«С 18 марта местонахождение неизвестно. Девушка среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в черный дутый пуховик с капюшоном, черные штаны и черные угги», — рассказали в официальном telegram-канале ДПСО «Ямал». По любой имеющейся информации можно звонить по телефону горячей линии отряда 8 800 200 71 78.

Приметы девушки
Приметы девушки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 21-летняя Елена Лагунова. Об этом сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Ямал». «С 18 марта местонахождение неизвестно. Девушка среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в черный дутый пуховик с капюшоном, черные штаны и черные угги», — рассказали в официальном telegram-канале ДПСО «Ямал». По любой имеющейся информации можно звонить по телефону горячей линии отряда 8 800 200 71 78.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...