29 марта 2025
28 марта 2025

Перчатки с подписью Валуева разыграют в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перчатки получит боец за волю к победе
Перчатки получит боец за волю к победе Фото:

На бойцовском турнире «Град» в Кургане разыграют перчатки с подписью легендарного российского спортсмена Николая Валуева. Об этом рассказал в соцсети боксер Вазир Тамоян.

«Обсудили с представителем ЛДПР Павлом Вагиным предстоящий турнир „Град“, который состоится 8 мая в Кургане. Прозвучало много интересных предложений, одно из которых — организация особых призов для участников. Так, например, за волю к победе будет вручена пара перчаток с подписью Валуева», — сообщается на странице курганского боксера во «ВКонтакте».

Ранее в Кургане уже проводились турниры «Град». На них состязались не только боксеры, но и бойцы ММА. 

Вагин и Тамоян обсудили предстоящий турнир
Вагин и Тамоян обсудили предстоящий турнир
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На бойцовском турнире «Град» в Кургане разыграют перчатки с подписью легендарного российского спортсмена Николая Валуева. Об этом рассказал в соцсети боксер Вазир Тамоян. «Обсудили с представителем ЛДПР Павлом Вагиным предстоящий турнир „Град“, который состоится 8 мая в Кургане. Прозвучало много интересных предложений, одно из которых — организация особых призов для участников. Так, например, за волю к победе будет вручена пара перчаток с подписью Валуева», — сообщается на странице курганского боксера во «ВКонтакте». Ранее в Кургане уже проводились турниры «Град». На них состязались не только боксеры, но и бойцы ММА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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