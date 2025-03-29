Перчатки с подписью Валуева разыграют в Кургане

На бойцовском турнире «Град» в Кургане разыграют перчатки с подписью легендарного российского спортсмена Николая Валуева. Об этом рассказал в соцсети боксер Вазир Тамоян.
«Обсудили с представителем ЛДПР Павлом Вагиным предстоящий турнир „Град“, который состоится 8 мая в Кургане. Прозвучало много интересных предложений, одно из которых — организация особых призов для участников. Так, например, за волю к победе будет вручена пара перчаток с подписью Валуева», — сообщается на странице курганского боксера во «ВКонтакте».
Ранее в Кургане уже проводились турниры «Град». На них состязались не только боксеры, но и бойцы ММА.
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