01 апреля 2025

Подрядчики не хотят убирать снег в ЯНАО. Инсайд

Обилие осадков в Ноябрьске привело к проблемам с наймом подрядчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега затянулась из-за проблем с подрядчиками
Уборка снега затянулась из-за проблем с подрядчиками Фото:

Из-за большого количества осадков в Ноябрьске, как и в других городах Ямала, подрядчики в начале 2025 года отказывались выполнить работы по очистке снега, поэтому сроки уборки муниципальных территорий затянулись. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах.

«В этом году хозяйствующим субъекта было очень сложно найти подрядчиков для очистки снега. Все отказывались из-за большого количества осадков. В ЦГБ Ноябрьска тоже была такая история», — рассказал источник URA.RU.

По сообщениям местных, пациенты ЦГБ 1 апреля буквально передвигались ползком по территории рядом с больницей — там образовался сплошной каток из наледи. Администрация горбольницы сообщила URA.RU, что исправила ситуацию.

«Подрядчиком в настоящее время производится вывоз снега с территории. Техника работает ежедневно. Каждый день осуществляется ручная уборка пешеходных зон и посыпка дорожек песком», — отметил сотрудник больницы.

Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя достали коньки и катались по улицам города из-за наледи. А в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации.

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Из-за большого количества осадков в Ноябрьске, как и в других городах Ямала, подрядчики в начале 2025 года отказывались выполнить работы по очистке снега, поэтому сроки уборки муниципальных территорий затянулись. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «В этом году хозяйствующим субъекта было очень сложно найти подрядчиков для очистки снега. Все отказывались из-за большого количества осадков. В ЦГБ Ноябрьска тоже была такая история», — рассказал источник URA.RU. По сообщениям местных, пациенты ЦГБ 1 апреля буквально передвигались ползком по территории рядом с больницей — там образовался сплошной каток из наледи. Администрация горбольницы сообщила URA.RU, что исправила ситуацию. «Подрядчиком в настоящее время производится вывоз снега с территории. Техника работает ежедневно. Каждый день осуществляется ручная уборка пешеходных зон и посыпка дорожек песком», — отметил сотрудник больницы. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя достали коньки и катались по улицам города из-за наледи. А в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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