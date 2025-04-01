Из-за большого количества осадков в Ноябрьске, как и в других городах Ямала, подрядчики в начале 2025 года отказывались выполнить работы по очистке снега, поэтому сроки уборки муниципальных территорий затянулись. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах.
«В этом году хозяйствующим субъекта было очень сложно найти подрядчиков для очистки снега. Все отказывались из-за большого количества осадков. В ЦГБ Ноябрьска тоже была такая история», — рассказал источник URA.RU.
По сообщениям местных, пациенты ЦГБ 1 апреля буквально передвигались ползком по территории рядом с больницей — там образовался сплошной каток из наледи. Администрация горбольницы сообщила URA.RU, что исправила ситуацию.
«Подрядчиком в настоящее время производится вывоз снега с территории. Техника работает ежедневно. Каждый день осуществляется ручная уборка пешеходных зон и посыпка дорожек песком», — отметил сотрудник больницы.
Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя достали коньки и катались по улицам города из-за наледи. А в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации.
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