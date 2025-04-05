Защитники справедливости: следователи курганской полиции отмечают 62-летие создание службы

Курганские следователи полиции отмечают 62-летие со дня образования службы. 6 апреля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета СССР право производства предварительного следствия было предоставлено органам охраны общественного порядка РСФСР, позднее переименованным в МВД СССР. Введение этого указа в действие с 1 июля 1963 года ознаменовало начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. В Курганской области комплектование следственного аппарата началось в июле того же года. URA.RU собрало историческую справку о работе структуры, и какие современные дела ведут следователи.
Первые шаги
Первым начальником следственного отдела управления охраны общественного порядка Курганского промышленного облисполкома стал Алексей Сперанский, опытный юрист и фронтовик, ранее работавший в прокуратуре. Затем руководством следственного отдела занимались Михаил Борискин и Вячеслав Лунев. Позднее было образовано следственное управление УВД, которое возглавляли Валерий Фирстов и Сергей Самыгин. Длительное время руководителем управления был полковник юстиции Игорь Хабонен.
Значимые расследования
Следственной частью СУ при УВД расследовались сложные уголовные дела о преступлениях в сфере экономики, совершенные организованными группами. Одним из наиболее заметных дел стало успешное расследование в 1991 году дела о более чем 100 квартирных кражах, совершенных преступной группой, орудовавшей в Кургане, Челябинске, Тюмени и Свердловске. На скамье подсудимых по этому делу оказались 22 человека.
Самым нашумевшим делом последних дней стало дело сестер Камшиловых. Следственное управление УМВД России по Курганской области возбудило 18 уголовных дел в отношении якобы организаторов инсценировок автомобильных аварий в Кургане. Преступления были совершены в августе–октябре 2024 года. Дела касаются мошенничества в сфере страхования и возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. В числе предполагаемых автоподставщиков дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.
Одно из последних громких уголовных дел касалось незаконной добычи ценного ресурса. Следователи СУ УМВД России по Курганской области тщательно восстановили преступную схему, разработанную 54-летним жителем Петуховского округа. Ключевым моментом стало установление факта обмана в отношении двух знакомых, которых обвиняемый привлек к незаконной добыче артемии. Следователям удалось доказать, что мужчина намеренно ввел их в заблуждение, указав неверное местонахождение озера, на котором он не имел разрешения на вылов. В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие, что из естественной среды обитания было извлечено более тонны ценного биоресурса, что нанесло ощутимый экологический вред. Решающим фактором для обвинения стало обнаружение поддельных данных в технологическом журнале, где мужчина пытался скрыть незаконное происхождение артемии. На имущество обвиняемого, включая два автомобиля и прицеп, наложен арест для обеспечения возмещения ущерба
Полицейские также раскрыли схему кибермошенничества зауральского студента. Следователям СУ УМВД России по Курганской области пришлось применить все свои знания и опыт, чтобы раскрыть сложную схему кибермошенничества, организованную студентом из Шумихинского района. Молодой человек, используя украденные данные из «Госуслуг», оформлял микрозаймы на чужие имена.
Современность и функции
Сегодня следователи органов внутренних дел вносят значительный вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления правопорядка, подводя итоги усилиям всех оперативных служб правоохранительных ведомств, занятых организацией борьбы с преступностью.
Расследование преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами, а также представляющих особую сложность или имеющих большой общественный резонанс либо носящих межрегиональный или международный характер.
Контроль за деятельностью подчинённых органов предварительного следствия, оказание им практической и методической помощи, проверка организации их работы, разработка и контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Осуществление процессуального контроля за производством предварительного следствия, соблюдением законности и разумных сроков, оказание помощи в расследовании наиболее сложных уголовных дел.
Обеспечение взаимодействия следователей с органами прокуратуры и суда, а также с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, дознание.
Подготовка и направление в установленном порядке международных следственных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам и исполнение поступивших поручений.
Обобщение и анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.
Организация деятельности органов предварительного следствия по возмещению материального ущерба, причиненного преступлениями.
Разработка и реализация мер по улучшению качества и сокращению сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных интересов граждан на основе анализа статистической и иной информации о результатах деятельности органов предварительного следствия.
Контроль за использованием в органах предварительного следствия криминалистических средств, оргтехники, служебного автотранспорта, а также за сохранностью вещественных доказательств и изымаемых при расследовании предметов и ценностей.
Рассмотрение и принятие мер в соответствии с законодательством Российской Федерации по представлениям и требованиям прокуроров, постановлениям и определениям судов.
Организация приема граждан, своевременное и полное рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в связи с производством предварительного следствия по уголовным делам.
Составление документов первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел и отчетов о результатах следственной работы.
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