02 апреля 2025

«Воняет даже рыба»: в каких условиях живут тюменцы в затопленной навозом деревне. Фоторепортаж

Талые воды из тюменской деревни Маслянки принесли навоз в реку Тавда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Талые воды принесли навозные массы к реке Тавда
Талые воды принесли навозные массы к реке Тавда Фото:

Территорию деревни Маслянка в Нижнетавдинском районе залило жидким навозом, который распределяет местная ферма коров. Сельчане переживают, что из-за поступающих нечистот серьезно пострадает река Тавда, а также воздух вокруг деревни. Редакция URA.RU побывала на месте разлива навоза и ознакомилась с возникшей ситуацией.

В каких условиях живут люди 

Прибыв на место, в нос сразу же бросился резкий и очень стойкий запах навозных масс. Что важно, он был одинаково сильным на любом удалении от места разлива. Даже на расстоянии в полкилометра. Местные жители отметили, что в таких условиях им приходится жить с начала таяния снегов и до середины осени. Однако, по заверениям сельчан, в скором будущем неприятный аромат лишь усилится. На это влияет температура воздуха и интенсивность солнца. Это явление достигает пика в летнее время.

Однако даже не из-за запаха сильнее всего беспокоятся местные. Опасения вызывает состояние реки Тавда, которая протекает совсем близко к деревне. По заверениям тюменцев, талые воды, вперемешку с жидким навозом, по системе из нескольких ключей и ручьев попали в воду реки. Это отразилось не только на ее качестве, но и на здоровье местных обитателей.

«Всегда ходим на рыбалку к Тавде. Особенно хорошо клюет по весне. Наловил целое ведро карасей. Почистил их и уже собрался было варить уху, так решил принюхаться: воняет навозом. Также, как и на улице», — рассказал один из жителей деревни Маслянка.

А источник всех этих проблем — жидкий навоз, который сливали на поля, находящиеся совсем близко к домам сельчан. На сегодняшний день он подсох, однако следы его до сих пор заметны на земле и в лужах рядом с ней.

Для выяснения ситуации, URA.RU обратилось в Россельсознадзор по Тюменской области. Информационному агентству пояснили, что жалобы на эту проблему к ним действительно поступали и сейчас специалисты работают над ней. Также URA.RU направило запрос в администрацию Нижнетавдинского района.

Ранее местные жители сообщали о том, что деревня оказалась затоплена нечистотами. Их на поля в зимнее время сливали трактора с цистернами

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Территорию деревни Маслянка в Нижнетавдинском районе залило жидким навозом, который распределяет местная ферма коров. Сельчане переживают, что из-за поступающих нечистот серьезно пострадает река Тавда, а также воздух вокруг деревни. Редакция URA.RU побывала на месте разлива навоза и ознакомилась с возникшей ситуацией. В каких условиях живут люди  Прибыв на место, в нос сразу же бросился резкий и очень стойкий запах навозных масс. Что важно, он был одинаково сильным на любом удалении от места разлива. Даже на расстоянии в полкилометра. Местные жители отметили, что в таких условиях им приходится жить с начала таяния снегов и до середины осени. Однако, по заверениям сельчан, в скором будущем неприятный аромат лишь усилится. На это влияет температура воздуха и интенсивность солнца. Это явление достигает пика в летнее время. Однако даже не из-за запаха сильнее всего беспокоятся местные. Опасения вызывает состояние реки Тавда, которая протекает совсем близко к деревне. По заверениям тюменцев, талые воды, вперемешку с жидким навозом, по системе из нескольких ключей и ручьев попали в воду реки. Это отразилось не только на ее качестве, но и на здоровье местных обитателей. «Всегда ходим на рыбалку к Тавде. Особенно хорошо клюет по весне. Наловил целое ведро карасей. Почистил их и уже собрался было варить уху, так решил принюхаться: воняет навозом. Также, как и на улице», — рассказал один из жителей деревни Маслянка. А источник всех этих проблем — жидкий навоз, который сливали на поля, находящиеся совсем близко к домам сельчан. На сегодняшний день он подсох, однако следы его до сих пор заметны на земле и в лужах рядом с ней. Для выяснения ситуации, URA.RU обратилось в Россельсознадзор по Тюменской области. Информационному агентству пояснили, что жалобы на эту проблему к ним действительно поступали и сейчас специалисты работают над ней. Также URA.RU направило запрос в администрацию Нижнетавдинского района. Ранее местные жители сообщали о том, что деревня оказалась затоплена нечистотами. Их на поля в зимнее время сливали трактора с цистернами
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...