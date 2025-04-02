Территорию деревни Маслянка в Нижнетавдинском районе залило жидким навозом, который распределяет местная ферма коров. Сельчане переживают, что из-за поступающих нечистот серьезно пострадает река Тавда, а также воздух вокруг деревни. Редакция URA.RU побывала на месте разлива навоза и ознакомилась с возникшей ситуацией.
В каких условиях живут люди
Прибыв на место, в нос сразу же бросился резкий и очень стойкий запах навозных масс. Что важно, он был одинаково сильным на любом удалении от места разлива. Даже на расстоянии в полкилометра. Местные жители отметили, что в таких условиях им приходится жить с начала таяния снегов и до середины осени. Однако, по заверениям сельчан, в скором будущем неприятный аромат лишь усилится. На это влияет температура воздуха и интенсивность солнца. Это явление достигает пика в летнее время.
Однако даже не из-за запаха сильнее всего беспокоятся местные. Опасения вызывает состояние реки Тавда, которая протекает совсем близко к деревне. По заверениям тюменцев, талые воды, вперемешку с жидким навозом, по системе из нескольких ключей и ручьев попали в воду реки. Это отразилось не только на ее качестве, но и на здоровье местных обитателей.
«Всегда ходим на рыбалку к Тавде. Особенно хорошо клюет по весне. Наловил целое ведро карасей. Почистил их и уже собрался было варить уху, так решил принюхаться: воняет навозом. Также, как и на улице», — рассказал один из жителей деревни Маслянка.
А источник всех этих проблем — жидкий навоз, который сливали на поля, находящиеся совсем близко к домам сельчан. На сегодняшний день он подсох, однако следы его до сих пор заметны на земле и в лужах рядом с ней.
Для выяснения ситуации, URA.RU обратилось в Россельсознадзор по Тюменской области. Информационному агентству пояснили, что жалобы на эту проблему к ним действительно поступали и сейчас специалисты работают над ней. Также URA.RU направило запрос в администрацию Нижнетавдинского района.
Ранее местные жители сообщали о том, что деревня оказалась затоплена нечистотами. Их на поля в зимнее время сливали трактора с цистернами
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