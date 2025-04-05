В Саранске введен режим ЧС после атаки беспилотника

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В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщил Здунов
В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщил Здунов Фото:

В столице Мордовии Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночного удара беспилотного летательного аппарата по промышленному предприятию региона. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей — ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — заявил глава Мордовии. Решение властей он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что все экстренные службы отработали подобные сценарии и действуют слаженно. 

В настоящее время организовано временное размещение жителей близлежащих домов. В пунктах размещения работают медицинские работники и психологи, обеспечено полное снабжение необходимыми товарами и продуктами.

Ранее ВСУ несколько ударили по заводу в Саранске БЛПА типа «Летучая лисица». Беспилотный летательный аппарат врезался в здание предприятия на высоте 15 метров. Взрыва не последовало, пострадавших нет.

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В столице Мордовии Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночного удара беспилотного летательного аппарата по промышленному предприятию региона. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале. «После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей — ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — заявил глава Мордовии. Решение властей он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что все экстренные службы отработали подобные сценарии и действуют слаженно.  В настоящее время организовано временное размещение жителей близлежащих домов. В пунктах размещения работают медицинские работники и психологи, обеспечено полное снабжение необходимыми товарами и продуктами. Ранее ВСУ несколько ударили по заводу в Саранске БЛПА типа «Летучая лисица». Беспилотный летательный аппарат врезался в здание предприятия на высоте 15 метров. Взрыва не последовало, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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