В Саранске введен режим ЧС после атаки беспилотника

В столице Мордовии Саранске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночного удара беспилотного летательного аппарата по промышленному предприятию региона. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей — ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — заявил глава Мордовии. Решение властей он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что все экстренные службы отработали подобные сценарии и действуют слаженно.
В настоящее время организовано временное размещение жителей близлежащих домов. В пунктах размещения работают медицинские работники и психологи, обеспечено полное снабжение необходимыми товарами и продуктами.
Ранее ВСУ несколько ударили по заводу в Саранске БЛПА типа «Летучая лисица». Беспилотный летательный аппарат врезался в здание предприятия на высоте 15 метров. Взрыва не последовало, пострадавших нет.
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