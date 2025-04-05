ВСУ атаковали дронами предприятия в Самарской области и Мордовии: карта ночной атаки Украины

В ночь на 5 марта Вооруженные силы Украины атаковали территории РФ с помощью десятков БПЛА. Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 49 вражеских аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. О том, какие регионы подверглись атаке украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Воронежская область
Опасность БПЛА была объявлена в Воронежской области. Системами российских ПВО РФ и средствами Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружено и уничтожено не менее 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.
Саранск
В Саранске (Республика Мордовия) ВСУ атаковали с помощью БПЛА местный завод по производству оптоволокна, сообщают местные telegram-каналы. Как отметили очевидцы, дроны удерживали высоту в пределах 30-50 метров. В результате атаки в районе завода возник пожар.
Чапаевск
БПЛА атаковали промышленное предприятие в Чапаевске (Самарской области). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале, не уточнив, какое именно предприятие подверглось удару противника. В результате атаки ни кто не пострадал, однако на предприятии началось возгорание.
На место выехали экстренные службы. Специалисты МЧС заняты тушением пламени. По словам Федорищева, ситуация под контролем.
Донецк
Донецк (Донецкая Народная Республика) подвергся массированной атаке ударных БПЛА противника. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона в своем telegram-канале. По данным РИА Новости, в центре города прозвучало не менее пяти взрывов.
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