05 апреля 2025
04 апреля 2025

В самом южном тюменском селе на реке Ишим почти остановился рост воды. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки уровень воды изменился всего на 2 сантиметра
За прошедшие сутки уровень воды изменился всего на 2 сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В самом южном тюменском селе Ильинка, расположенном на реке Ишим почти остановился рост воды. За сутки там прибавилось всего 2 сантиметра, сообщается на на сайте сервиса паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста 732 см. Изменение уровня воды за сутки +2 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 461 см. Изменение уровня воды +24 см», — указано на сайте.

Больше всего за сутки на реке Ишим вырос уровень воды в Викулово: +40 сантиметров. В городе Ишим отметка увеличилась на 30 сантиметров и достигла 487. Продолжает расти и Тура в Тюмени. За сутки уровень воды здесь увеличился на 19 сантиметров. Также прибыло на Иртыше в Тобольске: +18 сантиметров. На других реках уровень воды изменился следующим образом: 

  • Абатском река Ишим +30 (564 см);
  • в Казанском река Алабуга +8 (557 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (469 см);
  • в Ишиме река Ишим +30 (487 см);
Как изменился уровень воды в Тюменских реках
Как изменился уровень воды в Тюменских реках
Фото:

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В самом южном тюменском селе Ильинка, расположенном на реке Ишим почти остановился рост воды. За сутки там прибавилось всего 2 сантиметра, сообщается на на сайте сервиса паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста 732 см. Изменение уровня воды за сутки +2 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 461 см. Изменение уровня воды +24 см», — указано на сайте. Больше всего за сутки на реке Ишим вырос уровень воды в Викулово: +40 сантиметров. В городе Ишим отметка увеличилась на 30 сантиметров и достигла 487. Продолжает расти и Тура в Тюмени. За сутки уровень воды здесь увеличился на 19 сантиметров. Также прибыло на Иртыше в Тобольске: +18 сантиметров. На других реках уровень воды изменился следующим образом: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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