В самом южном тюменском селе Ильинка, расположенном на реке Ишим почти остановился рост воды. За сутки там прибавилось всего 2 сантиметра, сообщается на на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Ильинка. Уровень воды над нулем поста 732 см. Изменение уровня воды за сутки +2 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 461 см. Изменение уровня воды +24 см», — указано на сайте.
Больше всего за сутки на реке Ишим вырос уровень воды в Викулово: +40 сантиметров. В городе Ишим отметка увеличилась на 30 сантиметров и достигла 487. Продолжает расти и Тура в Тюмени. За сутки уровень воды здесь увеличился на 19 сантиметров. Также прибыло на Иртыше в Тобольске: +18 сантиметров. На других реках уровень воды изменился следующим образом:
- Абатском река Ишим +30 (564 см);
- в Казанском река Алабуга +8 (557 см);
- в Ялуторовске река Тобол +2 (469 см);
- в Ишиме река Ишим +30 (487 см);
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