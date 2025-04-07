Под Тюменью нашли стихийное кладбище домашних животных. Видео

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Неорганизованное захоронение может спровоцировать распространение инфекций и загрязнение почвы
Неорганизованное захоронение может спровоцировать распространение инфекций и загрязнение почвы Фото:

Под Тюменью нашли стихийное кладбище домашних животных. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Чтобы не допустить повторные случаи, в лесу усилят патрулирование.

«В лесу под Тюменью обнаружено стихийное кладбище домашних животных. Обеспокоенные местные жители сообщили об этом в соцсетях, и сотрудники лесной охраны оперативно выехали на место. Факт незаконного захоронения подтвердился, также было зафиксировано захламление территории», — рассказали в департаменте.

Жителей предупредили, что такое неорганизованное захоронение может спровоцировать распространение инфекций и загрязнение почвы. Виновников произошедшего ищут, им грозит штраф. Чтобы утилизовать останки питомцев, тюменцы должны обращаться в организации, которые оказывают услуги кремации или безопасного захоронения.

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Под Тюменью нашли стихийное кладбище домашних животных. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Чтобы не допустить повторные случаи, в лесу усилят патрулирование. «В лесу под Тюменью обнаружено стихийное кладбище домашних животных. Обеспокоенные местные жители сообщили об этом в соцсетях, и сотрудники лесной охраны оперативно выехали на место. Факт незаконного захоронения подтвердился, также было зафиксировано захламление территории», — рассказали в департаменте. Жителей предупредили, что такое неорганизованное захоронение может спровоцировать распространение инфекций и загрязнение почвы. Виновников произошедшего ищут, им грозит штраф. Чтобы утилизовать останки питомцев, тюменцы должны обращаться в организации, которые оказывают услуги кремации или безопасного захоронения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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