Под Тюменью нашли стихийное кладбище домашних животных. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Чтобы не допустить повторные случаи, в лесу усилят патрулирование.
«В лесу под Тюменью обнаружено стихийное кладбище домашних животных. Обеспокоенные местные жители сообщили об этом в соцсетях, и сотрудники лесной охраны оперативно выехали на место. Факт незаконного захоронения подтвердился, также было зафиксировано захламление территории», — рассказали в департаменте.
Жителей предупредили, что такое неорганизованное захоронение может спровоцировать распространение инфекций и загрязнение почвы. Виновников произошедшего ищут, им грозит штраф. Чтобы утилизовать останки питомцев, тюменцы должны обращаться в организации, которые оказывают услуги кремации или безопасного захоронения.
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