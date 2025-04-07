В Курганской области Притобольный округ в качестве временного исполняющего полнономочия главы назначен Павел Санкин. До этого он возглавлял один из сельсоветов и был координатором районного отделения ЛДПР в муниципалитете. О том, что еще о чиновнике — в профайле, подготовленном корреспондентом URA.RU.
Биография и политика
Павел Александрович Санкин родился 26 мая 1975 года в Притобольном районе. Имеет высшее образование. В 2009 году избирался депутатом Боровлянской сельской думы четвертого созыва. Выдвигался от «Единой России». В 2014 — избирался главой Боровлянского сельсовета. Некоторые время работал учителем в МБОУ «Притобольная СОШ». Позже активно трудился координатором районного отделения партии ЛДПР.
Помощь СВО и награда от Слуцкого
Несколько лет Павел Санкин занимается активной помощью фронту. Совместно с женой Натальей создал волонтерский центр «В единстве сила». За активную деятельность в поддержке солдат был награжден медалью «За помощь СВО» от фонда «Плечом к плечу», организованным лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Также получал благодарственные письма за помощь военным в честь 60-летия Притобольного округа.
Бизнес
В 2009 году Санкин открыла ИП в селе Боровлянка. Бизнес был связан с производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Также были зарегистрированы еще 23 дополнительных вида деятельности. ИП было ликвидировано в 2014 году.
Должность врип главы Санкин получил спустя две недели после отставки предыдущего руководителя Фарита Ахметова. До него муниципалитет временно возглавляла заместитель по социальной политике Валентина Кононыхина. Первым появлением в статусе руководителя муниципалитета стало обращение к жителям. В нем он попросил быть бдительными во время пожароопасного сезона.
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