В Кургане красиво: из библиотеки сделают досуговый центр

Лебяжьевская межпоселенческая центральная библиотека (Курганская область) благодаря национальному проекту «Семья» и поддержке губернатора Вадима Шумкова, станет новым книжно-досуговым центром. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лебяжьевского МО.
В 2024 году начался капитальный ремонт библиотеки, который включает обновление кровли и системы электроснабжения. «В результате модернизации библиотека трансформируется в книжно-досуговый центр „Символ красоты“, который станет новой культурной точкой на карте Лебяжьевского муниципального округа», — отмечает ведомство.
В рамках обновления библиотеки посетителям станут доступны новые пространства, такие как центр детского чтения «Лебеденок», арт-студия «ARТерия», интернет-кафе, музей и другие. Это превратит библиотеку в универсальный комплекс, способный выполнять различные функции.
Ранее URA.RU писало, что курганский историко-краеведческий музей ожидает преображение. На ремонт выделили более 16 миллионов рублей.
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