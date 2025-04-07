07 апреля 2025

В Кургане красиво: из библиотеки сделают досуговый центр

Курганская библиотека станет книжно-досуговым центром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганская библиотека станет новой культурной точкой
Курганская библиотека станет новой культурной точкой Фото:

Лебяжьевская межпоселенческая центральная библиотека (Курганская область) благодаря национальному проекту «Семья» и поддержке губернатора Вадима Шумкова, станет новым книжно-досуговым центром. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лебяжьевского МО.

В 2024 году начался капитальный ремонт библиотеки, который включает обновление кровли и системы электроснабжения. «В результате модернизации библиотека трансформируется в книжно-досуговый центр „Символ красоты“, который станет новой культурной точкой на карте Лебяжьевского муниципального округа», — отмечает ведомство. 

В рамках обновления библиотеки посетителям станут доступны новые пространства, такие как центр детского чтения «Лебеденок», арт-студия «ARТерия», интернет-кафе, музей и другие. Это превратит библиотеку в универсальный комплекс, способный выполнять различные функции.

Ранее URA.RU писало, что курганский историко-краеведческий музей ожидает преображение. На ремонт выделили более 16 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лебяжьевская межпоселенческая центральная библиотека (Курганская область) благодаря национальному проекту «Семья» и поддержке губернатора Вадима Шумкова, станет новым книжно-досуговым центром. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лебяжьевского МО. В 2024 году начался капитальный ремонт библиотеки, который включает обновление кровли и системы электроснабжения. «В результате модернизации библиотека трансформируется в книжно-досуговый центр „Символ красоты“, который станет новой культурной точкой на карте Лебяжьевского муниципального округа», — отмечает ведомство.  В рамках обновления библиотеки посетителям станут доступны новые пространства, такие как центр детского чтения «Лебеденок», арт-студия «ARТерия», интернет-кафе, музей и другие. Это превратит библиотеку в универсальный комплекс, способный выполнять различные функции. Ранее URA.RU писало, что курганский историко-краеведческий музей ожидает преображение. На ремонт выделили более 16 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...