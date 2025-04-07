07 апреля 2025

«Бессмертный полк» спустя шесть лет вернется на улицы ямальских городов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Бессмертный полк» пройдет по улицам Ямала
«Бессмертный полк» пройдет по улицам Ямала Фото:

Шествие «Бессмертного полка» состоится в ЯНАО 9 мая. О возвращении мероприятия спустя шесть лет сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Память о героях мы должны сохранять на долгие годы. 9 Мая проведем шествие „Бессмертного полка“ — вместе вспомним о тех, кто ценой своей молодости, здоровья, жизни и великих усилий привел Родину к Победе», — сообщил в своем telegram-канале Артюхов.

Герой России Рустам Сайфуллин и губернатор Ямала посетили выставку «Река тревоги, подвига, Победы» в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, где и было принято решение о возрождении традиции шествия «Бессмертного полка». Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин провел в ямальской столице два дня и встретится с молодежью.

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Шествие «Бессмертного полка» состоится в ЯНАО 9 мая. О возвращении мероприятия спустя шесть лет сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Память о героях мы должны сохранять на долгие годы. 9 Мая проведем шествие „Бессмертного полка“ — вместе вспомним о тех, кто ценой своей молодости, здоровья, жизни и великих усилий привел Родину к Победе», — сообщил в своем telegram-канале Артюхов. Герой России Рустам Сайфуллин и губернатор Ямала посетили выставку «Река тревоги, подвига, Победы» в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, где и было принято решение о возрождении традиции шествия «Бессмертного полка». Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин провел в ямальской столице два дня и встретится с молодежью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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