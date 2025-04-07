Шествие «Бессмертного полка» состоится в ЯНАО 9 мая. О возвращении мероприятия спустя шесть лет сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Память о героях мы должны сохранять на долгие годы. 9 Мая проведем шествие „Бессмертного полка“ — вместе вспомним о тех, кто ценой своей молодости, здоровья, жизни и великих усилий привел Родину к Победе», — сообщил в своем telegram-канале Артюхов.
Герой России Рустам Сайфуллин и губернатор Ямала посетили выставку «Река тревоги, подвига, Победы» в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, где и было принято решение о возрождении традиции шествия «Бессмертного полка». Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин провел в ямальской столице два дня и встретится с молодежью.
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