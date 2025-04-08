08 апреля 2025

Жители Березников остались без света и воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе частично отключили свет и воду
В городе частично отключили свет и воду Фото:

Из-за коммунальной аварии жители Березников (Пермский край) остались без электро- и водоснабжения. В пабликах местные жители это подтверждают.  

«Аварийное отключение. Полгорода без воды и света», — сообщает также издание «Березниковский рабочий».

URA.RU направило запросы в региональное МЧС и в администрацию Березников с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются. 

Вместе с тем, в паблике «ЧП Березники» появилось предупреждение о возможных отключениях. Сказано, что 9 апреля ориентировочно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13, возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за коммунальной аварии жители Березников (Пермский край) остались без электро- и водоснабжения. В пабликах местные жители это подтверждают.   «Аварийное отключение. Полгорода без воды и света», — сообщает также издание «Березниковский рабочий». URA.RU направило запросы в региональное МЧС и в администрацию Березников с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.  Вместе с тем, в паблике «ЧП Березники» появилось предупреждение о возможных отключениях. Сказано, что 9 апреля ориентировочно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13, возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...