Жители Березников остались без света и воды из-за аварии

Из-за коммунальной аварии жители Березников (Пермский край) остались без электро- и водоснабжения. В пабликах местные жители это подтверждают.
«Аварийное отключение. Полгорода без воды и света», — сообщает также издание «Березниковский рабочий».
URA.RU направило запросы в региональное МЧС и в администрацию Березников с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.
Вместе с тем, в паблике «ЧП Березники» появилось предупреждение о возможных отключениях. Сказано, что 9 апреля ориентировочно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13, возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды в квадрате улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы.
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