08 апреля 2025

В ХМАО из-за антисанитарии закрыли молочный цех

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочный цех в ХМАО закрыли на 90 дней из-за антисанитарии
Молочный цех в ХМАО закрыли на 90 дней из-за антисанитарии Фото:

В Советском районе (ХМАО) из-за санитарных нарушений на 90 дней закрыт молочный цех. Грубые нарушение выявил Роспотребнадзор во время внеплановой проверки.

«Приостановлена деятельность молочного цеха. Во время внеплановой проверки Крестьянско-фермерского хозяйства Советского района выявлены грубые нарушения санитарного законодательства», — следует из сообщения ведомства. В производственных помещениях не соблюдалась чистота, технологические процессы, отсутствовало оборудование для пастеризации молока, ряд важных документов, в том числе для производства сливок и творога.

Также в цеху использовалась некачественная вода, а сотрудники не имели медицинских книжек. Выявленные нарушения, констатирует Роспотребнадзор, представляют реальную угрозу потребителям. Цех решено закрыть на три месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.

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В Советском районе (ХМАО) из-за санитарных нарушений на 90 дней закрыт молочный цех. Грубые нарушение выявил Роспотребнадзор во время внеплановой проверки. «Приостановлена деятельность молочного цеха. Во время внеплановой проверки Крестьянско-фермерского хозяйства Советского района выявлены грубые нарушения санитарного законодательства», — следует из сообщения ведомства. В производственных помещениях не соблюдалась чистота, технологические процессы, отсутствовало оборудование для пастеризации молока, ряд важных документов, в том числе для производства сливок и творога. Также в цеху использовалась некачественная вода, а сотрудники не имели медицинских книжек. Выявленные нарушения, констатирует Роспотребнадзор, представляют реальную угрозу потребителям. Цех решено закрыть на три месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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