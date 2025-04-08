В ХМАО из-за антисанитарии закрыли молочный цех

В Советском районе (ХМАО) из-за санитарных нарушений на 90 дней закрыт молочный цех. Грубые нарушение выявил Роспотребнадзор во время внеплановой проверки.
«Приостановлена деятельность молочного цеха. Во время внеплановой проверки Крестьянско-фермерского хозяйства Советского района выявлены грубые нарушения санитарного законодательства», — следует из сообщения ведомства. В производственных помещениях не соблюдалась чистота, технологические процессы, отсутствовало оборудование для пастеризации молока, ряд важных документов, в том числе для производства сливок и творога.
Также в цеху использовалась некачественная вода, а сотрудники не имели медицинских книжек. Выявленные нарушения, констатирует Роспотребнадзор, представляют реальную угрозу потребителям. Цех решено закрыть на три месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.
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