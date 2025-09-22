В Нижневартовске (ХМАО) спасатели начали использовать новый высокоскоростной катер. Судно оснащено мобильной лабораторией и современным навигационным оборудованием, сообщил telegram-канал МЧС ХМАО.
«В Нижневартовске на вооружение поступил новый патрульный катер. Оснащение катера включает в себя передовые навигационные системы, средства связи и высокоскоростное оборудование», — уточнили в ведомстве.
Транспорт поможет спасателям исследовать большую территорию, быстро добираться до места происшествия и оперативно помогать людям. На борту судна размещена мобильная лаборатория для проведения технического осмотра и ремонта маломерных судов.
Ранее URA.RU писало, что в пожарно-спасательную часть передали катер для помощи в отдаленных поселках ХМАО. Судно оснащено специальным оборудованием для устранения разливов нефти.
Автор видео: МЧС ХМАО
