Спасатели из ХМАО получили высокоскоростной катер для патрулирования рек. Видео

Спасатели Нижневартовска получили новый катер для обследования рек
Спасатели Нижневартовска получили новый катер для обследования рек

В Нижневартовске (ХМАО) спасатели начали использовать новый высокоскоростной катер. Судно оснащено мобильной лабораторией и современным навигационным оборудованием, сообщил telegram-канал МЧС ХМАО.

«В Нижневартовске на вооружение поступил новый патрульный катер. Оснащение катера включает в себя передовые навигационные системы, средства связи и высокоскоростное оборудование», — уточнили в ведомстве.

Транспорт поможет спасателям исследовать большую территорию, быстро добираться до места происшествия и оперативно помогать людям. На борту судна размещена мобильная лаборатория для проведения технического осмотра и ремонта маломерных судов.

Ранее URA.RU писало, что в пожарно-спасательную часть передали катер для помощи в отдаленных поселках ХМАО. Судно оснащено специальным оборудованием для устранения разливов нефти.

Автор видео: МЧС ХМАО

