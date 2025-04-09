Депутат Порубов пообещал найти 10 квартир, чтобы врачи не сбегали из Шадринска

В Курганской области обсудили проблему нехватки врачей, особенно в Шадринске. По словам депутата областной думы Валерия Порубова, решить кадровый кризис в местной больнице можно только реальными условиями для медиков — и в первую очередь жильем. Он отметил, что готов найди 10 квартир для медиков, если это понадобится, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета облдумы по соцполитике.
«В Шадринске работают отличные врачи, но без жилья и оборудования они просто не выдерживают — увольняются. Если нужно 10 квартир, я найду. Главное, чтобы специалисты остались и работали. Мы говорим о миллиардах, выделяемых на медицину, но без врачей она не работает», — подчеркнул Порубов. Он также обсудил механизм, при котором после 10 лет работы медик мог бы приватизировать служебную квартиру, что тоже бы повлияло на отток кадров.
Также он напомнил, что Шадринск уже третий год ждет ремонта урологического отделения. «Хорошие специалисты там есть, но операционную не обновили. Люди бегут в Курган или Екатеринбург, а могли бы лечиться дома», — отметил депутат. Он отметил, что готов вынести этот вопрос на уровень правительства Курганской области.
Проблему усугубляет и разница в выплатах между двумя соседними больницами — городской и центральной районной больницей. По словам председателя комитета облдумы Елены Воронович, врач, перейдя буквально «через забор» в Шадринской ЦРБ, начинает получать на 50 тысяч рублей больше. При этом она отметила, что врачам ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница», которую она возглавляет, двум прибывшим на работу врачам было предоставлено жилье.
Исполняющая обязанности заместителя директора департамента здравоохранения Марина Непрозванных признала, что у нее нет точного учета свободного жилья для медиков. Она пообещала предоставить информацию позднее.
Ранее URA.RU писало, что между депутатом Валерием Порубовым, замглавы депздрава Мариной Непрозванных и председателем комитета Еленой Воронович на заседании облдумы разгорелась острая дискуссия по кадровому вопросу. Порубов потребовал четкого плана действий от департамента здравоохранения по привлечению врачей. В ответ Воронович пояснила, что у каждого главного врача существуют плановые показатели по работе с кадрами.
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