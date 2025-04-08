08 апреля 2025

В общественную палату ЯНАО вошел глава муниципального СМИ

Общественная палата Ямала утвердила нового члена Валентину Ноженникову
© Служба новостей «URA.RU»
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Региональный совет определился с новым членом региональной палаты
Региональный совет определился с новым членом региональной палаты Фото:

Общественная палата ЯНАО утвердила Валентину Ноженникову как нового члена государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба окружной ОП. 

«Валентина Ноженникова работает в МБУ „Информационное агентство „ЯТВ“. Является председателем муниципальной общественной палаты Ямальского района“, — передает пресс-служба ОП ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель.

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Общественная палата ЯНАО утвердила Валентину Ноженникову как нового члена государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба окружной ОП.  «Валентина Ноженникова работает в МБУ „Информационное агентство „ЯТВ“. Является председателем муниципальной общественной палаты Ямальского района“, — передает пресс-служба ОП ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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