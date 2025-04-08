В общественную палату ЯНАО вошел глава муниципального СМИ

Региональный совет определился с новым членом региональной палаты
Общественная палата ЯНАО утвердила Валентину Ноженникову как нового члена государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба окружной ОП.
«Валентина Ноженникова работает в МБУ „Информационное агентство „ЯТВ“. Является председателем муниципальной общественной палаты Ямальского района“, — передает пресс-служба ОП ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне спецоперации генерал Александр Агафонов покидает свою должность. Как сообщает источник в политических кругах, ему на замену придет новый представитель.
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