Житель ЯНАО на пожаре отравился угарным газом

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 10 апреля в одной из квартир в поселке УТДС произошел пожар. В окружной Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что от отравления угарным газом пострадал человек.
«В 2 часа 36 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании во многоквартирном одноэтажном доме, расположенном в поселке УДТС. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате произошедшего пострадал мужчина — отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Еще четыре жильца эвакуировались самостоятельно. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Уточняется, что пожар начался под кровлей. Огнем повреждена одна из квартир.
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