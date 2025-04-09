09 апреля 2025

Житель ЯНАО на пожаре отравился угарным газом

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире после пожара повреждено имущество
В квартире после пожара повреждено имущество Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 10 апреля в одной из квартир в поселке УТДС произошел пожар. В окружной Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что от отравления угарным газом пострадал человек.

«В 2 часа 36 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании во многоквартирном одноэтажном доме, расположенном в поселке УДТС. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате произошедшего пострадал мужчина — отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Еще четыре жильца эвакуировались самостоятельно. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Уточняется, что пожар начался под кровлей. Огнем повреждена одна из квартир.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 10 апреля в одной из квартир в поселке УТДС произошел пожар. В окружной Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что от отравления угарным газом пострадал человек. «В 2 часа 36 минут в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании во многоквартирном одноэтажном доме, расположенном в поселке УДТС. Через несколько минут пожарные были на месте вызова. В результате произошедшего пострадал мужчина — отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Еще четыре жильца эвакуировались самостоятельно. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Уточняется, что пожар начался под кровлей. Огнем повреждена одна из квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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