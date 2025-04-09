09 апреля 2025

Зарплаты врачам в Курганской области начнут платить по новой системе

В Кургане пройдет тестирование нового механизма выплат врачам
© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива направлена на улучшение условий труда и стабилизацию доходов врачей в Курганской области
Инициатива направлена на улучшение условий труда и стабилизацию доходов врачей в Курганской области Фото:

Правительство России планирует внедрить новую систему оплаты труда для врачей в Курганской области. Об этом сообщают СМИ.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом в ходе годовой коллегии Минтруда, подчеркнув важность пилотного проекта для последующего внедрения нововведений. «Тестирование нового механизма выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях», — пишет «Коммерсантъ». Тестирование планируют провести уже в мае.

Инициатива направлена на улучшение условий труда и стабилизацию доходов работников бюджетной сферы, что также должно способствовать снижению социального неравенства и уровня бедности в стране. Предполагается, что новая система поможет достичь национальных целей, таких как сокращение бедности до 6%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обсудили проблему нехватки врачей, особенно в Шадринске. По словам депутата областной думы Валерия Порубова, решить кадровый кризис в местной больнице можно только реальными условиями для медиков — и в первую очередь жильем. Он отметил, что готов найди 10 квартир для медиков, если это понадобится.

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Правительство России планирует внедрить новую систему оплаты труда для врачей в Курганской области. Об этом сообщают СМИ. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом в ходе годовой коллегии Минтруда, подчеркнув важность пилотного проекта для последующего внедрения нововведений. «Тестирование нового механизма выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях», — пишет «Коммерсантъ». Тестирование планируют провести уже в мае. Инициатива направлена на улучшение условий труда и стабилизацию доходов работников бюджетной сферы, что также должно способствовать снижению социального неравенства и уровня бедности в стране. Предполагается, что новая система поможет достичь национальных целей, таких как сокращение бедности до 6%. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обсудили проблему нехватки врачей, особенно в Шадринске. По словам депутата областной думы Валерия Порубова, решить кадровый кризис в местной больнице можно только реальными условиями для медиков — и в первую очередь жильем. Он отметил, что готов найди 10 квартир для медиков, если это понадобится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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