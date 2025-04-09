Зарплаты врачам в Курганской области начнут платить по новой системе

Правительство России планирует внедрить новую систему оплаты труда для врачей в Курганской области. Об этом сообщают СМИ.
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об этом в ходе годовой коллегии Минтруда, подчеркнув важность пилотного проекта для последующего внедрения нововведений. «Тестирование нового механизма выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях», — пишет «Коммерсантъ». Тестирование планируют провести уже в мае.
Инициатива направлена на улучшение условий труда и стабилизацию доходов работников бюджетной сферы, что также должно способствовать снижению социального неравенства и уровня бедности в стране. Предполагается, что новая система поможет достичь национальных целей, таких как сокращение бедности до 6%.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обсудили проблему нехватки врачей, особенно в Шадринске. По словам депутата областной думы Валерия Порубова, решить кадровый кризис в местной больнице можно только реальными условиями для медиков — и в первую очередь жильем. Он отметил, что готов найди 10 квартир для медиков, если это понадобится.
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