11 апреля 2025

В Тюменской области изменены семь автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения в движении автобусов связаны с ремонтом трассы
Изменения в движении автобусов связаны с ремонтом трассы Фото:

В Тюменской области на семи межмуниципальных маршрутах исключена остановка «Рабочий поселок Богандинский поворот». Об этом в telegram-канале сообщило Главное управление строительства (ГУС) региона.

«Информация для пассажиров межмуниципального сообщения! У маршрутов №103, №108к, №104, №718, №511, №512, №514 исключена остановка „Рабочий поселок Богандинский поворот“» — сообщается в telegram-канале управления.

Изменения связаны с ремонтом на федеральной трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В настоящее время остановочный павильон демонтирован и нет возможности осуществлять высадку и посадку пассажиров. Также с 11 апреля прекращена продажа билетов с автовокзала Тюмени до данной остановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на семи межмуниципальных маршрутах исключена остановка «Рабочий поселок Богандинский поворот». Об этом в telegram-канале сообщило Главное управление строительства (ГУС) региона. «Информация для пассажиров межмуниципального сообщения! У маршрутов №103, №108к, №104, №718, №511, №512, №514 исключена остановка „Рабочий поселок Богандинский поворот“» — сообщается в telegram-канале управления. Изменения связаны с ремонтом на федеральной трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В настоящее время остановочный павильон демонтирован и нет возможности осуществлять высадку и посадку пассажиров. Также с 11 апреля прекращена продажа билетов с автовокзала Тюмени до данной остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...