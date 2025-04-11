В Тюменской области изменены семь автобусных маршрутов

В Тюменской области на семи межмуниципальных маршрутах исключена остановка «Рабочий поселок Богандинский поворот». Об этом в telegram-канале сообщило Главное управление строительства (ГУС) региона.
«Информация для пассажиров межмуниципального сообщения! У маршрутов №103, №108к, №104, №718, №511, №512, №514 исключена остановка „Рабочий поселок Богандинский поворот“» — сообщается в telegram-канале управления.
Изменения связаны с ремонтом на федеральной трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В настоящее время остановочный павильон демонтирован и нет возможности осуществлять высадку и посадку пассажиров. Также с 11 апреля прекращена продажа билетов с автовокзала Тюмени до данной остановки.
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