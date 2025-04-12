В Кургане приведут в порядок памятник 32 лыжному полку. Ремонтом монумента занимаются общественники, представители бизнеса и ветеран СВО с позывным «Блогер» Александр Пылков, который рассказал URA.RU о начале работ.
«Мы часто говорим: „Быть воином — жить вечно“. Но чтобы жить вечно воинам, должны стоять вот такие памятники, и их нужно периодически восстанавливать. Мы беремся за эту работу — это Александр Айвазов, народный фронт, проект „Добрая земля“, ИП Колмогоров. Огромная команда будет трудиться. Ремонт уже начат», — рассказал URA.RU Александр Пылков.
На объекте уже начали обновлять плитку. Завершить все работы планируют к 80-летию Победы.
Ремонт памятника 32-му лыжному полку в Кургане входит в широкомасштабный план подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого плана муниципалитет организует реконструкцию и обновление мемориальных объектов и памятников по всему городу, задействуя в работах не только специализированные службы, но и школьников, педагогов, а также местные предприятия и организации.
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