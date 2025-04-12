12 апреля 2025

Участник СВО Пылков и бизнесмен Айвазов отремонтируют памятник 32 лыжному полку в Кургане. Видео

В Кургане приведут в порядок памятник 32 лыжному полку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт памятника завершат к Дню Победы
Ремонт памятника завершат к Дню Победы Фото:

В Кургане приведут в порядок памятник 32 лыжному полку. Ремонтом монумента занимаются общественники, представители бизнеса и ветеран СВО с позывным «Блогер» Александр Пылков, который рассказал URA.RU о начале работ.

«Мы часто говорим: „Быть воином — жить вечно“. Но чтобы жить вечно воинам, должны стоять вот такие памятники, и их нужно периодически восстанавливать. Мы беремся за эту работу — это Александр Айвазов, народный фронт, проект „Добрая земля“, ИП Колмогоров. Огромная команда будет трудиться. Ремонт уже начат», — рассказал URA.RU Александр Пылков.

На объекте уже начали обновлять плитку. Завершить все работы планируют к 80-летию Победы.

Ремонт памятника 32-му лыжному полку в Кургане входит в широкомасштабный план подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого плана муниципалитет организует реконструкцию и обновление мемориальных объектов и памятников по всему городу, задействуя в работах не только специализированные службы, но и школьников, педагогов, а также местные предприятия и организации.

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В Кургане приведут в порядок памятник 32 лыжному полку. Ремонтом монумента занимаются общественники, представители бизнеса и ветеран СВО с позывным «Блогер» Александр Пылков, который рассказал URA.RU о начале работ. «Мы часто говорим: „Быть воином — жить вечно“. Но чтобы жить вечно воинам, должны стоять вот такие памятники, и их нужно периодически восстанавливать. Мы беремся за эту работу — это Александр Айвазов, народный фронт, проект „Добрая земля“, ИП Колмогоров. Огромная команда будет трудиться. Ремонт уже начат», — рассказал URA.RU Александр Пылков. На объекте уже начали обновлять плитку. Завершить все работы планируют к 80-летию Победы. Ремонт памятника 32-му лыжному полку в Кургане входит в широкомасштабный план подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого плана муниципалитет организует реконструкцию и обновление мемориальных объектов и памятников по всему городу, задействуя в работах не только специализированные службы, но и школьников, педагогов, а также местные предприятия и организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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