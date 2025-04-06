06 апреля 2025

Курган присоединится к Всероссийской ярмарке трудоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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На ярмарке будут представлены более 60 компаний
На ярмарке будут представлены более 60 компаний Фото:

В Кургане 18 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Событие пройдет на базе корпуса Курганского государственного университета и предоставит возможности для встречи соискателей с работодателями из различных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

На ярмарке будут представлены более 60 компаний, готовых предложить свыше 2000 вакансий. «Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях», — пишет ведомство.

В рамках ярмарки впервые состоится «Фестиваль профессий», который станет центральным профориентационным событием. На фестивале участники смогут узнать о наиболее востребованных профессиях, которые будут актуальны и в будущем.

Ранее URA.RU сообщало, что малый бизнес дал работу каждому пятому в Курганской области. Предприятия обеспечили работой 19 тысяч человек.

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В Кургане 18 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Событие пройдет на базе корпуса Курганского государственного университета и предоставит возможности для встречи соискателей с работодателями из различных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. На ярмарке будут представлены более 60 компаний, готовых предложить свыше 2000 вакансий. «Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях», — пишет ведомство. В рамках ярмарки впервые состоится «Фестиваль профессий», который станет центральным профориентационным событием. На фестивале участники смогут узнать о наиболее востребованных профессиях, которые будут актуальны и в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что малый бизнес дал работу каждому пятому в Курганской области. Предприятия обеспечили работой 19 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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