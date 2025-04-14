Губернатор Шумков: аграрии увеличат посев масличных культур, чтобы не разориться

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В Курганской области планируется засеять минимум порядка 1,4 млн гектаров
В Курганской области планируется засеять минимум порядка 1,4 млн гектаров Фото:

В Курганской области аграрии планируют засеять минимум 1,4 миллиона гектаров, при этом посевные площади под масличные культуры будут увеличены на 20%. Об этом сообщает губернатора Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В 2025 году планируется увеличить посевные площади под масличные культуры на 20%, в том числе посевы сои на 50%, рапса на 22%. В текущих условиях с ценами на зерно и процентными ставками растениеводческим предприятиям нужно балансировать культуры, чтобы не разориться», — отмечает Шумков.

По информации из департамента АПК, хозяйства уже приобрели около 200 единиц современной техники и оборудования для проведения работ на полях. Для успешного проведения посевной кампании привлекут более 3,3 тысячи человек. Помимо этого, до 1 мая аграрии получат дополнительные 230 миллионов рублей в качестве государственной поддержки. Такие меры должны способствовать стабилизации и дальнейшему развитию сельского хозяйства в регионе.

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В Курганской области аграрии планируют засеять минимум 1,4 миллиона гектаров, при этом посевные площади под масличные культуры будут увеличены на 20%. Об этом сообщает губернатора Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В 2025 году планируется увеличить посевные площади под масличные культуры на 20%, в том числе посевы сои на 50%, рапса на 22%. В текущих условиях с ценами на зерно и процентными ставками растениеводческим предприятиям нужно балансировать культуры, чтобы не разориться», — отмечает Шумков. По информации из департамента АПК, хозяйства уже приобрели около 200 единиц современной техники и оборудования для проведения работ на полях. Для успешного проведения посевной кампании привлекут более 3,3 тысячи человек. Помимо этого, до 1 мая аграрии получат дополнительные 230 миллионов рублей в качестве государственной поддержки. Такие меры должны способствовать стабилизации и дальнейшему развитию сельского хозяйства в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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