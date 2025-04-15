Курганский политик Бухаров судился из-за уклонения от службы, но проиграл

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) судился с призывной комиссией. Политик ранее обращался в суд, где просил зачислить его в запас, как не подлежащего призыву после достижения 27 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники. Информация подтверждается актом областного суда.
«Бухаров утверждал, что не уклонялся от службы и его не уведомили о необходимости явки в военкомат. Он указывал, что все необходимые сведения о его местонахождении и занятости были известны военкомату через его работодателя», — говорится в судебном акте.
Согласно версии Бухарова, до 27 лет он не уклонялся от службы по призыву, хотя по итогу все равно ее не прошел. Политик утверждает, что дело в том, что военкомат и комиссия сами ничего не предприняли для того, чтобы призвать его на службу. В период с 2010 по 2015 год Бухаров был депутатом Шадринской думы пятого созыва, так что у военкомата были все сведения о его местах работы и жительства. Также Бухаров не сообщал о том, что утраивался в Тюменский государственный университет, так как был уверен, что военкомату это расскажет работодатель. Однако, как говорится в судебном акте, доказательств утверждениям Бухарова нет.
Судебная коллегия озвучила, что доводы Бухарова несостоятельны. Сообщается, что политика оповещали по месту жительства, однако дома никого не было. В феврале 2012 года полиция приходила лично к семье Бухарова, но политика не было дома, а его отец ответил, что сын уехал на работу в Екатеринбург. Не было известно, когда он вернется, а связи с ним нет. К концу того же года полицейские снова приехали в дом к Бухарову, но того снова не было дома, а отец сказал, что не видел сына несколько месяцев. Так продолжалось до 2014 года.
После наступления 30 лет Бухаров приходил в военкомат с просьбой выдать военный билет и зачислить его в запас. Комиссия ему отказала. Не согласившись с решением, Бухаров подал апелляционную жалобу. Однако коллегия подтвердила, что прошлое решение было законным и обоснованным. Согласно судебному акту, военкомат предпринял все необходимые меры для его призыва, а сам Бухаров не исполнил обязанность сообщать о своем местоположении и изменениях в жизни, что помогло бы отправить его на службу по призыву. В результате, апелляционная жалоба Бухарова в Курганский областной суд была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к самому депутату Шадринской думы Александру Бухарову. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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