Бывший координатор ЛДПР в Курганской области и депутат облдумы Юрий Ярушин собирается баллотироваться в областную думу по одномандатному округу. Об этом URA.RU сообщил новый лидер реготделения партии, депутат Тюменской облдумы Владимир Сысоев. По мнению инсайдеров URA.RU, Ярушин пойдет на выборы по Кетовскому округу №17.
«Все лидеры общественного мнения у нас идут одномандатниками», — пояснил URA.RU Сысоев, отвечая на вопрос, пойдет ли Юрий Ярушин на выборы в облдуму по партийному списку. Сейчас, по его словам, решается, по каким округам пойдут кандидаты. Источники агентства отмечают, что скорее всего, депутат Ярушин пойдет по Кетовскому округу №17.
Ранее Ярушин уже баллотировался по Кетовскому округу в 2020 году, но проиграл кандидату от «Единой России», банкиру Евгению Кафееву. По мнению источников URA.RU, в случае повторного выдвижения в этом округе его шансы снова остаются низкими. «Раньше у ЛДПР были сильные позиции по спискам, но против Кафеева в округе Ярушин рискует не вытянуть — у того высокая узнаваемость и поддержка в Кетово», — утверждают инсайдеры.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с самим Юрием Ярушиным для уточнения информации по теме. На звонок ответа получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сменился координатор регионального отделения ЛДПР. Вместо Юрия Ярушина временно исполняющим обязанности назначен полпред партии по Уральскому федеральному округу Владимир Сысоев. Его рассматривают как антикризисного управленца, способного урегулировать внутренние конфликты и усилить позиции партии в регионе. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября.
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