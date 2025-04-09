В Курганской области сменился координатор регионального отделения ЛДПР. Вместо Юрия Ярушина временно исполняющим обязанности назначен полпред партии по Уральскому федеральному округу Владимир Сысоев. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии.
«Сысоев усиливает партийную работу в Кургане накануне выборов в облдуму. Его рассматривают как антикризисного управленца, способного урегулировать внутренние конфликты и усилить позиции ЛДПР в регионе», — объясняет собеседник агентства. По его словам, партия делает ставку на результат, так как конкуренция за мандаты будет высокой.
Также в ЛДПР обсуждают вероятность формирования объединенной группы регионов Урала в Госдуме 2026 года. В нее могут войти Курганская и Тюменская области. Источники URA.RU считают, что участие Сысоева в работе с Курганом — один из шагов к возможной интеграции.
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