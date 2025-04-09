В курганской ЛДПР сменили координатора перед выборами в облдуму. Инсайд

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© Служба новостей «URA.RU»
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Также в ЛДПР обсуждают вероятность формирования объединенной группы регионов Урала в Госдуме 2026 года
Также в ЛДПР обсуждают вероятность формирования объединенной группы регионов Урала в Госдуме 2026 года Фото:

В Курганской области сменился координатор регионального отделения ЛДПР. Вместо Юрия Ярушина временно исполняющим обязанности назначен полпред партии по Уральскому федеральному округу Владимир Сысоев. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии.

«Сысоев усиливает партийную работу в Кургане накануне выборов в облдуму. Его рассматривают как антикризисного управленца, способного урегулировать внутренние конфликты и усилить позиции ЛДПР в регионе», — объясняет собеседник агентства. По его словам, партия делает ставку на результат, так как конкуренция за мандаты будет высокой.

Также в ЛДПР обсуждают вероятность формирования объединенной группы регионов Урала в Госдуме 2026 года. В нее могут войти Курганская и Тюменская области. Источники URA.RU считают, что участие Сысоева в работе с Курганом — один из шагов к возможной интеграции.

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В Курганской области сменился координатор регионального отделения ЛДПР. Вместо Юрия Ярушина временно исполняющим обязанности назначен полпред партии по Уральскому федеральному округу Владимир Сысоев. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «Сысоев усиливает партийную работу в Кургане накануне выборов в облдуму. Его рассматривают как антикризисного управленца, способного урегулировать внутренние конфликты и усилить позиции ЛДПР в регионе», — объясняет собеседник агентства. По его словам, партия делает ставку на результат, так как конкуренция за мандаты будет высокой. Также в ЛДПР обсуждают вероятность формирования объединенной группы регионов Урала в Госдуме 2026 года. В нее могут войти Курганская и Тюменская области. Источники URA.RU считают, что участие Сысоева в работе с Курганом — один из шагов к возможной интеграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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