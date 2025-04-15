Экс-главе курганского округа Столбову выплатили премию, но не из того бюджета

Депутаты Далматовской окружной думы (Курганская область) выделили деньги на премию экс-главы Александра Столбова, но это не понравилось прокуратуре. Все из-за того, что выплата для бывшего градоначальника была выделена на сбалансированность бюджетов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информация подтверждается судебным актом Седьмого кассационного суда.
«Сумма выплаты составила 345 000 рублей, а вместе с зарплатой Александр Столбов получил свыше 470 000 рублей. Прокурор Далматовского района обратился в суд с административным иском, утверждая, что дума не имела полномочий на согласование такой выплаты, а используемые средства предназначались для других целей. Этот вопрос должна была решать администрация округа, а не дума», — указано в судебном акте.
Далматовский районный суд Курганской области, а затем и апелляционная инстанция подтвердили, что решение о выплате премии было принято с нарушением действующего законодательства. Дотации из областного бюджета должны были идти на сбалансированность местных бюджетов и не могли быть использованы для выплаты премий. Примечательно, что выплата в администрацию Далматовского округа пришла 6 декабря 2023 года, а спустя два дня депутаты собрались на внеочередном заседании, чтобы обсудить вопрос премии для Столбова. В результате, административный иск был удовлетворен, и решение о выплате премии признано незаконным.
В ответ на судебные решения, дума Далматовского муниципального округа подала кассационную жалобу. Она настаивала на том, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права. Однако, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил эти жалобы, подтвердив законность предыдущих решений.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Курганской области. Однако на момент публикации ответ получить не удалось. Также вопросы направили в администрацию Далматовского округа. Ответов также нет. Информация будет дополнена после получения комментария.
Это не первый раз, когда прокуроры находят проблемы при выплате премий мэрам. Подобный случай был с главой курганского города Шадринска Антоном Моканом. Прокуратура ранее оспаривала еще две премии мэра после того, как первая премия в размере 172 тысяч рублей была признана незаконной, в том числе Верховным судом. В июле 2024 года градоначальник вернул сумму первой премии в бюджет. Ведомство направило новый иск к Шадринской городской думе по поводу выплаты премий Антону Мокану в сумме 115 тысяч и 500 тысяч рублей.
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