14 апреля 2025

Тюменского перевозчика лишили госконтрактов за срывы междугородних рейсов

В Тюмени компанию — перевозчика «Ретиз» внесли в реестр недобросовестных
© Служба новостей «URA.RU»
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В течение двух лет компания «Ретиз» не сможет получать государственные и муниципальные контракты
В течение двух лет компания «Ретиз» не сможет получать государственные и муниципальные контракты Фото:

В Тюмени компанию «Ретиз», срывавшую междугородние рейсы, внесли в реестр недобросовестных поставщиков и лишили доступа к госконтрактам. Об этом сообщает УФАС по Тюменской области.

«В ходе проверки выяснилось, что с начала текущего года компания не выполняла свои обязательства по контракту на предоставление регулярных пассажирских перевозок на территории юга Тюменской области. Это привело к нарушению прав граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание. Комиссия Тюменского УФАС России приняла решение включить компанию „Ретиз“ в список недобросовестных поставщиков», — указано в публикации УФАС по Тюменской области.

Там добавили, что инициатором проверки выступило ГКУ «Управление автомобильных дорог». Из-за включения ООО «Ретиз» в реестр недобросовестных поставщиков, организация в течение двух лет не сможет участвовать в конкурсах на получение государственных и муниципальных контрактов.

Ранее URA.RU писало о том, что правительство Тюменской области расторгло договор о междугородних перевозках с ООО «Ретиз». Кроме этого, по последним имеющимся данным, компания показала убытки на сумму в 19 миллионов рублей.

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В Тюмени компанию «Ретиз», срывавшую междугородние рейсы, внесли в реестр недобросовестных поставщиков и лишили доступа к госконтрактам. Об этом сообщает УФАС по Тюменской области. «В ходе проверки выяснилось, что с начала текущего года компания не выполняла свои обязательства по контракту на предоставление регулярных пассажирских перевозок на территории юга Тюменской области. Это привело к нарушению прав граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание. Комиссия Тюменского УФАС России приняла решение включить компанию „Ретиз“ в список недобросовестных поставщиков», — указано в публикации УФАС по Тюменской области. Там добавили, что инициатором проверки выступило ГКУ «Управление автомобильных дорог». Из-за включения ООО «Ретиз» в реестр недобросовестных поставщиков, организация в течение двух лет не сможет участвовать в конкурсах на получение государственных и муниципальных контрактов. Ранее URA.RU писало о том, что правительство Тюменской области расторгло договор о междугородних перевозках с ООО «Ретиз». Кроме этого, по последним имеющимся данным, компания показала убытки на сумму в 19 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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