Тюменского перевозчика лишили госконтрактов за срывы междугородних рейсов

В Тюмени компанию «Ретиз», срывавшую междугородние рейсы, внесли в реестр недобросовестных поставщиков и лишили доступа к госконтрактам. Об этом сообщает УФАС по Тюменской области.
«В ходе проверки выяснилось, что с начала текущего года компания не выполняла свои обязательства по контракту на предоставление регулярных пассажирских перевозок на территории юга Тюменской области. Это привело к нарушению прав граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание. Комиссия Тюменского УФАС России приняла решение включить компанию „Ретиз“ в список недобросовестных поставщиков», — указано в публикации УФАС по Тюменской области.
Там добавили, что инициатором проверки выступило ГКУ «Управление автомобильных дорог». Из-за включения ООО «Ретиз» в реестр недобросовестных поставщиков, организация в течение двух лет не сможет участвовать в конкурсах на получение государственных и муниципальных контрактов.
Ранее URA.RU писало о том, что правительство Тюменской области расторгло договор о междугородних перевозках с ООО «Ретиз». Кроме этого, по последним имеющимся данным, компания показала убытки на сумму в 19 миллионов рублей.
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