В Тюмени диск с автографом итальянской исполнительницы Линды Джо Риццо, известной в 90-х годах, продается за один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Avito.
«Автограф Линды Джо Риццо — легенда итало-диско. Певица была голосом, который звучал на танцполах по всему миру в 80-х и 90-х годах, и ее творчество продолжает вдохновлять музыкантов и фанатов этого жанра. Стоимость диска с автографом — 1 млн рублей», — сообщили эксперты. Объявление о продаже опубликовано на портале.
Для сравнения, автограф звезды российской эстрады Филиппа Киркорова ценится у тюменцев намного меньше. Продавец в Тюмени просит за него всего 5 000 рублей.
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