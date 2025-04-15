15 апреля 2025

В Тюмени продается автограф легенды 90-х за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Диск с подписью Линды Джо Риццо можно купить в Тюмени
Диск с подписью Линды Джо Риццо можно купить в Тюмени Фото:

В Тюмени диск с автографом итальянской исполнительницы Линды Джо Риццо, известной в 90-х годах, продается за один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Avito.

Автограф звезда оставила на пластинке
Автограф звезда оставила на пластинке
Фото:

«Автограф Линды Джо Риццо — легенда итало-диско. Певица была голосом, который звучал на танцполах по всему миру в 80-х и 90-х годах, и ее творчество продолжает вдохновлять музыкантов и фанатов этого жанра. Стоимость диска с автографом — 1 млн рублей», — сообщили эксперты. Объявление о продаже опубликовано на портале.

Для сравнения, автограф звезды российской эстрады Филиппа Киркорова ценится у тюменцев намного меньше. Продавец в Тюмени просит за него всего 5 000 рублей.

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В Тюмени диск с автографом итальянской исполнительницы Линды Джо Риццо, известной в 90-х годах, продается за один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Avito. «Автограф Линды Джо Риццо — легенда итало-диско. Певица была голосом, который звучал на танцполах по всему миру в 80-х и 90-х годах, и ее творчество продолжает вдохновлять музыкантов и фанатов этого жанра. Стоимость диска с автографом — 1 млн рублей», — сообщили эксперты. Объявление о продаже опубликовано на портале. Для сравнения, автограф звезды российской эстрады Филиппа Киркорова ценится у тюменцев намного меньше. Продавец в Тюмени просит за него всего 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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