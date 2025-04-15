15 апреля 2025

В Курганской области изъяли с прилавков нелегальные семена овощей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприниматель продавала семена лука репчатого и томатов, которые не включены в Государственный реестр
Предприниматель продавала семена лука репчатого и томатов, которые не включены в Государственный реестр Фото:

В Курганской области с рынка были изъяты семена пяти сортов сельскохозяйственных растений, которые не были зарегистрированы в Государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Предостережение было направлено индивидуальному предпринимателю, которая реализовывала данные семена в магазине «Сады России» в городе Курган. По результатам проверки, было установлено, что предприниматель продавала семена лука репчатого и томатов, которые не включены в Государственный реестр. «... ИП торговала семенами лука репчатого „Экстра F1“, „Сюрприз F1“, „Соколик F1“ и семенами томатов „Гусли“ и „Алинка F1“, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», — пишет ведомство. Россельхознадзор напомнил, что продажа семян допускается только в случае, если они зарегистрированы в Государственном реестре и сопровождаются документами, подтверждающими их качество.

Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей. Специалисты выявили в магазине 13 сортов сельскохозяйственных растений, которые не включены в Госреестр селекционных достижений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области с рынка были изъяты семена пяти сортов сельскохозяйственных растений, которые не были зарегистрированы в Государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. Предостережение было направлено индивидуальному предпринимателю, которая реализовывала данные семена в магазине «Сады России» в городе Курган. По результатам проверки, было установлено, что предприниматель продавала семена лука репчатого и томатов, которые не включены в Государственный реестр. «... ИП торговала семенами лука репчатого „Экстра F1“, „Сюрприз F1“, „Соколик F1“ и семенами томатов „Гусли“ и „Алинка F1“, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», — пишет ведомство. Россельхознадзор напомнил, что продажа семян допускается только в случае, если они зарегистрированы в Государственном реестре и сопровождаются документами, подтверждающими их качество. Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей. Специалисты выявили в магазине 13 сортов сельскохозяйственных растений, которые не включены в Госреестр селекционных достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...