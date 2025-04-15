В Курганской области изъяли с прилавков нелегальные семена овощей

В Курганской области с рынка были изъяты семена пяти сортов сельскохозяйственных растений, которые не были зарегистрированы в Государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Предостережение было направлено индивидуальному предпринимателю, которая реализовывала данные семена в магазине «Сады России» в городе Курган. По результатам проверки, было установлено, что предприниматель продавала семена лука репчатого и томатов, которые не включены в Государственный реестр. «... ИП торговала семенами лука репчатого „Экстра F1“, „Сюрприз F1“, „Соколик F1“ и семенами томатов „Гусли“ и „Алинка F1“, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», — пишет ведомство. Россельхознадзор напомнил, что продажа семян допускается только в случае, если они зарегистрированы в Государственном реестре и сопровождаются документами, подтверждающими их качество.
Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей. Специалисты выявили в магазине 13 сортов сельскохозяйственных растений, которые не включены в Госреестр селекционных достижений.
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