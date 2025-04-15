Паслер остановил исполнение заветной мечты Куйвашева: детали интриги вокруг новой филармонии

Поиск подрядчика на строительство новой филармонии в Екатеринбурге был остановлен при участии врио губернатора Дениса Паслера. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к группе «Синара», успевшей заявиться на тендер.
Его объявили 12 марта, то есть до смены власти в регионе, а отменили 28-го, в день приезда Паслера в Екатеринбург. Начальная сумма контракта была на уровне 14,7 миллиарда рублей. «Это огромные деньги, у некоторых были подозрения, что сумма завышена, плюс так и не было подтверждения федерального финансирования. По команде Паслера или с его одобрения правительство приняло решение остановить закупку. Хотя „Синара“ уже готовилась заключать контракт», — поделился собеседник.
В департаменте информполитики региона URA.RU транслировали иную версию: «На 28 марта — момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на проектирование и строительство нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии — не было подано ни одной заявки. В связи с этим, согласно федеральному закону „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, определение подрядчика признано несостоявшимся». В «Синаре» пообещали предоставить комментарий.
Новая филармония — одна из главных мечт прежнего губернатора Евгения Куйвашева. В ноябре 2019 года он вместе с дирижером Валерием Гергиевым представлял эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию столицы Урала. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны.
Реанимировали проект в 2024-м, заложив на него 300 миллионов рублей. Еще 600 млн из областной казны решили выделить в 2025-м, 700 млн — в 2026-м.
Ранее URA.RU рассказывало, что Паслер запустил большую ревизию различных инфраструктурных задумок и обещаний. По словам источников агентства, он изучает каждый проект и размораживает средства только в том случае, если получает внятное объяснение, почему та или иная стройка необходима.
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