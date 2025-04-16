Паслер подтвердил аудит проектов Куйвашева и пообещал развивать «Сухой порт»

Врио свердловского губернатора Паслер поддержит проект «Сухой порт»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Свердловской области хотят сделать логистический хаб
Из Свердловской области хотят сделать логистический хаб Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер подтвердил, что внимательно изучает, на какие проекты в регионе тратятся деньги, ведь ему потом отвечать за траты. И пообещал продолжить развивать проект «Сухой порт», которому много внимания уделял его предшественник на посту губернатора Евгений Куйвашев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в пресс-конференции Паслера.

«Провожу ли я какой-то специальный аудит, погружаюсь ли я [в темы], вникаю, разбираюсь в ситуациях, по которым могу выносить оценки? Конечно, это происходит, потому что мне за это потом отвечать. „Сухой порт“ — история не новая. То, что Свердловская область находится в хорошей логистической ситуации — это факт, что логистика развивается неплохо — это тоже мы с вами видим. Поэтому проект правильный, он будет развиваться и, безусловно, будет поддерживаться», — прокомментировал Паслер. 

«Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. Ему Куйвашев уделял особое внимание. В частности, презентовал в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в июне 2024 года.

О том, что Паслер проводит ревизию всех проектов и строек, URA.RU сообщило 11 апреля. По одной из версий, бюджетную политику он решил пересмотреть, чтобы сократить госдолг региона. Косвенно это подтвердил и сам Паслер на встрече с журналистами. Размер госдолга Свердловской области его действительно заботит.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер подтвердил, что внимательно изучает, на какие проекты в регионе тратятся деньги, ведь ему потом отвечать за траты. И пообещал продолжить развивать проект «Сухой порт», которому много внимания уделял его предшественник на посту губернатора Евгений Куйвашев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в пресс-конференции Паслера. «Провожу ли я какой-то специальный аудит, погружаюсь ли я [в темы], вникаю, разбираюсь в ситуациях, по которым могу выносить оценки? Конечно, это происходит, потому что мне за это потом отвечать. „Сухой порт“ — история не новая. То, что Свердловская область находится в хорошей логистической ситуации — это факт, что логистика развивается неплохо — это тоже мы с вами видим. Поэтому проект правильный, он будет развиваться и, безусловно, будет поддерживаться», — прокомментировал Паслер.  «Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. Ему Куйвашев уделял особое внимание. В частности, презентовал в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в июне 2024 года. О том, что Паслер проводит ревизию всех проектов и строек, URA.RU сообщило 11 апреля. По одной из версий, бюджетную политику он решил пересмотреть, чтобы сократить госдолг региона. Косвенно это подтвердил и сам Паслер на встрече с журналистами. Размер госдолга Свердловской области его действительно заботит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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