Паслер подтвердил аудит проектов Куйвашева и пообещал развивать «Сухой порт»

Врио свердловского губернатора Денис Паслер подтвердил, что внимательно изучает, на какие проекты в регионе тратятся деньги, ведь ему потом отвечать за траты. И пообещал продолжить развивать проект «Сухой порт», которому много внимания уделял его предшественник на посту губернатора Евгений Куйвашев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, участвующий в пресс-конференции Паслера.
«Провожу ли я какой-то специальный аудит, погружаюсь ли я [в темы], вникаю, разбираюсь в ситуациях, по которым могу выносить оценки? Конечно, это происходит, потому что мне за это потом отвечать. „Сухой порт“ — история не новая. То, что Свердловская область находится в хорошей логистической ситуации — это факт, что логистика развивается неплохо — это тоже мы с вами видим. Поэтому проект правильный, он будет развиваться и, безусловно, будет поддерживаться», — прокомментировал Паслер.
«Сухой порт» — мегапроект комплексного развития транспортной и логистической инфраструктуры Свердловской области как крупнейшего транспортно-логистического узла. Ему Куйвашев уделял особое внимание. В частности, презентовал в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в июне 2024 года.
О том, что Паслер проводит ревизию всех проектов и строек, URA.RU сообщило 11 апреля. По одной из версий, бюджетную политику он решил пересмотреть, чтобы сократить госдолг региона. Косвенно это подтвердил и сам Паслер на встрече с журналистами. Размер госдолга Свердловской области его действительно заботит.
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