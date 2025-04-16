Губернатор Паслер раскрыл реальный размер госдолга Свердловской области

Фактический уровень госдолга Свердловской области превышает официальные данные минфина области — 92 миллиарда рублей. В этой сумме не отражены концессии, из-за которых к нему нужно прибавить еще 50 млрд рублей, заявил врио губернатора региона Денис Паслер на встрече с главными редакторами СМИ области, передает корреспондент URA.RU.
«Я очень осторожно отношусь к госдолгу, наверное, даже чересчур. Потому что это такие обязательства отсроченные, которых ты же не можешь забыть. Как показывает практика, их еще никто не списывал», — рассказал он. Паслер добавил, что из-за большого госдолга не удается построить новую ветку метро в Екатеринбурге на деньги области.
Врио губернатора отметил, что когда он уезжал из Свердловской области в 2016 году, госдолг региона составлял всего 24 млрд рублей. И привел пример — когда возглавлял Оренбургскую область (с 2019 года), смог сократить госдолг с 60% до 7% от общей доходной части.
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