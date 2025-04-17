Налоговики в четвертый раз пытаются обанкротить тобольского застройщика ИЖС

Налоговая служба Тюменской области предпринимают четвертую попытку обанкротить застройщика из Тобольска, который возводит индивидуальные жилые дома. Так гласят документы, которые имеются в распоряжении URA.RU.
«Арбитражный суд Тюменской области. Принят иск. Истец — Федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №14. Ответчик — ООО „Строительная компания „Гарантстрой“. Иск имеет банкротный характер“, — говорится в документах.
По данным системы прослеживаемости бизнеса, это уже четвертая попытка фискалов обанкротить застройщика за долги в бюджет. Предыдущие три были предприняты на протяжении 2024 года, во всех случаях суд отказывал в признании должника банкротом и возвращал заявление истцу. В последнем из этих исков речь шла о задолженности в бюджет в размере 13,6 миллионов рублей.
По данным федеральной налоговой службы, задолженность «Гарантстроя» на 10 февраля 2025 года составляла чуть более 15 миллионов рублей. При этом в последний раз компания платила налоги в 2023 году и внесла в бюджет 1,22 миллиона рублей.
Связаться с представителями «Гарантстроя» по указанным в открытых источниках телефонам URA.RU не удалось. Агентство готово предоставить руководству компании возможность выразить свою точку зрения и официальную позицию по иску. Ранее стало известно, что в Тюмени банкротится один из междугородних перевозчиков.
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