Тюменцы временно останутся без телевидения и радио

В Тюмени 21 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Данная информация размещена на сайте РТРС.
«21 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут 29 радиостанций и ТВ-каналов», — отмечено в сообщении.
На этих станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Тюменцы останутся без вещания с 03:00 до 12:00. Аналогичные работы проведут в Тобольске, Шабаново, и Гагарино Тюменской области.
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