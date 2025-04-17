17 апреля 2025

Тюменцы временно останутся без телевидения и радио

Отключение теле- и радиовещания в Тюмени назначено на 21 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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В этот день не будут функционировать 29 теле- и радиоканалов
В этот день не будут функционировать 29 теле- и радиоканалов Фото:

В Тюмени 21 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Данная информация размещена на сайте РТРС.

«21 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут 29 радиостанций и ТВ-каналов», — отмечено в сообщении.

На этих станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Тюменцы останутся без вещания с 03:00 до 12:00. Аналогичные работы проведут в Тобольске, Шабаново, и Гагарино Тюменской области. 

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В Тюмени 21 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Данная информация размещена на сайте РТРС. «21 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут 29 радиостанций и ТВ-каналов», — отмечено в сообщении. На этих станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Тюменцы останутся без вещания с 03:00 до 12:00. Аналогичные работы проведут в Тобольске, Шабаново, и Гагарино Тюменской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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