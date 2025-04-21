Тюменские националисты из «Русской общины» пытаются усилиться на фоне успеха конкурентов

В тюменском реготделении «Русской общины» объявлен дополнительный набор участников народных дружин, сообщили URA.RU представители общественной организации. По данным источников агентства, успех тюменской «Русской дружины» (местных монархистов), которая приобрела легальный статус — это попытка «общинников» угнаться за конкурентами.
«Негласное противостояние между „общинниками“ и „дружинниками“ началось осенью 2024 года. Тогда тюменское реготделение „общины“ раскололось, была создана местная организация „Русская дружина“, которая впоследствии смогла приобрести официальный статус. Последние патрули „дружинников“ проходили с разрешения городских властей и УМВД», — сообщил URA.RU источник на правах анонимности из кругов дружинников.
В разговоре с агентством представитель «Русской дружины» Тимур Темуркаев сообщил, что выход из «Русской общины» группы единомышленников был обусловлен тем, что покинувшие не хотели приобретать «радикальный окрас», свойственный федеральной «Общине» и изначально планировали применять более спокойные методы при патрулировании городских улиц. Анонимный источник внутри реготделения «Русской общины» сообщает, что у последних есть ответный пиар-ход для привлечения внимания и смягчения националистского ореола вокруг организации: в команду «общинников» набираются женские отряды, пока без уточнения чем они будут заниматься.
Ранее URA.RU писало, что представители «Руссой дружины» совместно в сотрудниками УМВД провели рейды по пешеходной улице Дзержинского. В ряды монархистов, по сообщению Тимура Темуркаева, вступают ветераны СВО.
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