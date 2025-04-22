В Кургане позаботились о символе Победы: Вечный огонь не погаснет

В Кургане провели технические работы по газоснабжению Вечного огня
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В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы провели техобслуживание Вечного огня
В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы провели техобслуживание Вечного огня Фото:

В Кургане специалисты компании «Газпром газораспределение Курган» провели ежегодное техническое обслуживание системы газоснабжения Вечного огня на Аллее Славы в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе работ огонь был временно перенесен на специальное газогорелочное устройство, чтобы обеспечить бесперебойное горение символа памяти даже во время профилактики. «Помимо регламентных работ — продувки, опрессовки, настройки, проверки работы оборудования еще и проводим очистки. Бригада специалистов наводит порядок вокруг горелочного устройства — чистит горелку, звезду. Чтобы огонь никогда не угасал, на период проведения работ, перенесли его на горелочное устройство. Как только работы будут завершены, огонь возвратится на свое место. И мы будем готовы к празднованию Великой Победы», — сообщили ведомству.

Как подчеркнул председатель Курганского городского Совета ветеранов Владимир Дударев, Вечный огонь — это символ Победы, который необходимо сохранять и передавать память о подвиге советского народа из поколения в поколение. Заместитель директора департамента социальной политики администрации города Ольга Богатырева также напомнила, что профилактические работы на мемориале проводятся ежегодно в преддверии Дня Победы и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге ветеранов.

Ранее в Кургане начались работы по приведению в порядок памятников и мемориальных объектов к 80-летию Победы: проведены субботники на 29 памятных местах, вручены юбилейные медали ветеранам, а город получил статус «Город трудовой доблести». Власти также объявили о планах установки стелы «Город трудовой доблести» и проведении праздничных мероприятий, включая концерты и салют в честь Дня Победы.

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В Кургане специалисты компании «Газпром газораспределение Курган» провели ежегодное техническое обслуживание системы газоснабжения Вечного огня на Аллее Славы в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В ходе работ огонь был временно перенесен на специальное газогорелочное устройство, чтобы обеспечить бесперебойное горение символа памяти даже во время профилактики. «Помимо регламентных работ — продувки, опрессовки, настройки, проверки работы оборудования еще и проводим очистки. Бригада специалистов наводит порядок вокруг горелочного устройства — чистит горелку, звезду. Чтобы огонь никогда не угасал, на период проведения работ, перенесли его на горелочное устройство. Как только работы будут завершены, огонь возвратится на свое место. И мы будем готовы к празднованию Великой Победы», — сообщили ведомству. Как подчеркнул председатель Курганского городского Совета ветеранов Владимир Дударев, Вечный огонь — это символ Победы, который необходимо сохранять и передавать память о подвиге советского народа из поколения в поколение. Заместитель директора департамента социальной политики администрации города Ольга Богатырева также напомнила, что профилактические работы на мемориале проводятся ежегодно в преддверии Дня Победы и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге ветеранов. Ранее в Кургане начались работы по приведению в порядок памятников и мемориальных объектов к 80-летию Победы: проведены субботники на 29 памятных местах, вручены юбилейные медали ветеранам, а город получил статус «Город трудовой доблести». Власти также объявили о планах установки стелы «Город трудовой доблести» и проведении праздничных мероприятий, включая концерты и салют в честь Дня Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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