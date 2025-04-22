Глава тюменского муниципалитета прикрепил себе Георгиевскую ленту с помощью фоторедактора. Фото

Глава Бердюжского района добавил себе Георгиевскую ленту с помощью фоторедактора
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Глава Бердюжского района Хуснулин нестандартным образом обновил соцсети к празднику
Глава Бердюжского района Хуснулин нестандартным образом обновил соцсети к празднику Фото:

Глава администрации Бердюжского района (Тюменская область) Александр Хуснулин обновил заставку личного telegram-канала при помощи фоторедактора. На его оригинальное фото прикреплено изображение Георгиевской ленты.

«Это его [главы, прим. URA.RU] страница, он ее ведет лично», — сообщили корреспонденту агентства в бердюжской администрации. Там отметили, что обновление фотографии было сделано в честь Дня Победы.

Заставки в каналах глав других муниципалитетов Тюменской области к празднику пока не обновляли. Александр Хуснулин возглавил Бердюжский район в 2023 году.

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Глава администрации Бердюжского района (Тюменская область) Александр Хуснулин обновил заставку личного telegram-канала при помощи фоторедактора. На его оригинальное фото прикреплено изображение Георгиевской ленты. «Это его [главы, прим. URA.RU] страница, он ее ведет лично», — сообщили корреспонденту агентства в бердюжской администрации. Там отметили, что обновление фотографии было сделано в честь Дня Победы. Заставки в каналах глав других муниципалитетов Тюменской области к празднику пока не обновляли. Александр Хуснулин возглавил Бердюжский район в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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