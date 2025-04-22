Глава администрации Бердюжского района (Тюменская область) Александр Хуснулин обновил заставку личного telegram-канала при помощи фоторедактора. На его оригинальное фото прикреплено изображение Георгиевской ленты.
«Это его [главы, прим. URA.RU] страница, он ее ведет лично», — сообщили корреспонденту агентства в бердюжской администрации. Там отметили, что обновление фотографии было сделано в честь Дня Победы.
Заставки в каналах глав других муниципалитетов Тюменской области к празднику пока не обновляли. Александр Хуснулин возглавил Бердюжский район в 2023 году.
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